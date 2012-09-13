Пропавшего три дня назад грибника нашли мертвым

В Емельяновском районе Красноярского края обнаружили тело 52-летнего Евгения Сахаровского, который пропал в воскресенье, 10 сентября. Мужчина ушел из дома в поселке Сухая Балка без телефона, денег и документов. Сообщалось, что мужчина отправился за грибами.

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Волонтеры и спасатели прочесывали лес и дачные массивы. Как рассказали в организации «Поиск пропавших детей — Красноярск», тело мужчины обнаружили недалеко от села Шуваево местные грибники. По одной из версий, причиной смерти мужчины стал суицид.

В полиции подтвердили информацию о том, что тело пропавшего жителя Красноярского края обнаружили. Дело передали в Следственный комитет.