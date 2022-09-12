В Солнечном дорогу для слепых перегородили столбом

В Красноярске при постройке новой дороги в микрорайоне Солнечный тактильную плитку для слабовидящих уложили таким образом, что она упирается в столб. Фотографию накануне опубликовал в социальной сети красноярец. Как сообщил корреспонденту Newslab.ru молодой человек, это участок новой дороги между Соколовской улицей и проспектом 60 лет образования СССР.

В комментариях к публикации пользователи социальной сети негативно отозвались о работе дорожников.

В департаменте градостроительства пояснили, что столб, вокруг которого уложена тактильная плитка, является временной опорой для знаковой информации и после окончания работ будет демонтирован.

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«Работы по обустройству дороги и тротуаров ещё не завершены, — пояснила пресс-секретарь департамента градостроительства Оксана Покаместова. — Разумеется, когда работы будут закончены, тактильная плитка не будет упираться в столб».

В мэрии заверили, что все работы на участке будут выполнены в соответствии с проектом.