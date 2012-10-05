В Солнечном ночью исчез столб

В микрорайоне Солнечный рабочие убрали столб, установленный посреди дорожки для незрячих. Об этом в социальной сети рассказал красноярец. Молодой человек при этом добавил, что знак пешеходного перехода на новой дороге все ещё не установили.

В департаменте градостроительства сообщили, что столб, на который жаловались красноярцы, был временной опорой для знаковой информации, и его уже демонтировали.

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В мэрии не смогли назвать конкретную дату, когда на новой дороге появится пешеходный переход, но рассказали, что по контракту все работы на объекте в Солнечном должны завершить в декабре.

Однако, добавили в мэрии, подрядчик идет с опережением графика и планирует сдать объект на два месяца раньше — в октябре.