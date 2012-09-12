В Красноярске на ходу загорелся автобус с пассажирами (видео)

В Красноярске водитель и кондуктор не реагировали на начавшийся пожар в салоне автобуса, следовавшего маршрутом № 71.

Как рассказали очевидцы происшествия, неприятный запах в салоне появился в районе «Автовокзала». Через несколько остановок он стал сильнее, но кондуктор с водителем на ситуацию никак не реагировали. Когда автобус выехал на ул. Молокова, из-под заднего сидения появился огонь. Только после этого водитель остановился и выпустил пассажиров.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Красноярскому краю пояснили, что за сегодняшний день сообщений о пожаре в общественном транспорте не поступало. Судя по всему, водителю удалось справиться с ситуацией самостоятельно.