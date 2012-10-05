Общественность одобрила планы СГК по производству золошлаков

9 сентября на Красноярской ТЭЦ-2 состоялись общественные обсуждения возможности производства золошлаковых материалов (ЗШМ) на тепловых станциях Сибирской генерирующей компании и экологичность их характеристик для дальнейшего применения, в частности, для рекультивации земель или строительства.

Для оценки влияния ЗШМ на окружающую среду участникам обсуждений представлен пакет технической документации. Его содержание было одобрено единогласно, теперь документы направят на государственную экологическую экспертизу.

Комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов на производстве — это один из фундаментальных принципов государственной политики в области обращения с отходами с целью уменьшения их количества. Технологический регламент Красноярских ТЭЦ предусматривает переработку золошлаковых отходов в материалы, применяемые в различных областях промышленности.

Самое пристальное внимание при подготовке проекта широкого использования ЗШМ было уделено безопасности производимых на ТЭС материалов. Аккредитованными лабораториями был выполнен полный анализ их состава, проверки на токсичность и радиацию, содержание тяжелых металлов, нефтепродуктов и бенз(а)пирена, биотестирование на наличие микроорганизмов и паразитов.

«Согласно проведенным исследованиям по критериям химической, биологической и радиационной безопасности ЗШМ соответствует всем требованиям санитарного и экологического законодательства Российской Федерации. После утверждения проекта мы сможем вовлечь золошлаки в хозяйственный оборот. Это даст положительный экономический эффект и позволит снизить нагрузку на природу: ведь материалы будут применяться там, где они необходимы, а не накапливаться в больших количествах на золоотвалах», — пояснил начальник отдела по охране окружающей среды Дмитрий Стародубцев.

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Область применения золошлаковых материалов довольно широка: от рекультивации грунтов, нарушенных при земельных работах, добыче ископаемых и другими способами, до применения в дорожном строительстве.

После прохождения государственной экспертизы технологию производства ЗШМ внедрят на всех станциях Красноярского и Абаканского филиалов СГК — Назаровской ГРЭС, трех красноярских, Канской, Абаканской и Минусинской ТЭЦ. Летом пилотные проекты по рекультивации территорий золошлаковыми материалами стартовали в Кузбассе и на Алтае.