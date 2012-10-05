Москвичам показали Красноярскую ТЭЦ-3

Красноярская ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании 9 мая принимала гостей. Участники Всероссийской акции «Аллеи России», прибывшие из Москвы, начало праздничного дня посвятили знакомству с перспективной и самой молодой станцией региона.

Представителей федеральных органов — Росприроднадзора, Совета ботанических садов России, представительства ООН — Окружающая среда UNEP в России, Общественной организации по содействию развитию экологической культуры и поддержке инноваций и технологий в сфере экологии «Эра Экологии», а также журналистов по территории и цехам ТЭЦ провел главный инженер Сергей Самойлов. В фокусе внимания экскурсантов были вопросы природоохранной деятельности СГК и соблюдения предприятиями компании соответствующих требований закона, а также полезные инициативы, которые могут стать примером и для других промышленных производств.

Гости отметили, что верным и отвечающим современным нормам строительства был выбор площадки для размещения ТЭЦ-3. Удаленность от жилых районов, преобладающие направления ветров и высокоэффективное газоулавливающие оборудование — все это обеспечивает возможность развития станции при минимальном влиянии на окружающую среду, отметили в компании.

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Дополнительные вопросы касались частоты проверок надзорных органов разного уровня по соблюдению режимов работы электростанции и наличия разрешительной документации у компании на захоронение золошлаков, образующихся при сжигании угля. Представитель Росприроднадзора подробно расспросила о технологическом цикле использования воды на ТЭЦ. Ответ главного инженера удовлетворил ее профессиональный интерес и в то же время удивил экскурсантов тем, что вода в реке Енисей по-сибирски не теплая, даже в самые жаркие летние дни ее температура не выше 14 °С.

Рассказывая об экономичности производства, Сергей Самойлов отметил, что одновременная выработка двух видов энергии, так называемая, когенерация — базовое преимущество теплоэлектроцентралей с момента их изобретения. Для красноярских станций еще одним важным преимуществом является близость источника топлива. Малозольный, с низким содержанием серы, уголь Бородинского разреза прибывает вагонами по железной дороге с расстояния всего лишь 160 км. Что касается потерь при транспортировке теплоносителя в дома красноярцев, то, по словам главного инженера, проходя 12 км трубопровода, горячая вода от ТЭЦ снижает температуру лишь на 1 °С.

Отдельным предметом интереса участников экскурсии стал электрофильтр ТЭЦ-3, который спустя пять лет после начала работы сохраняет отличные показатели степени очистки уходящих газов от микрочастиц золы.

Именно поэтому СГК сейчас приступает к проекту замены действующего на ТЭЦ-1 природоохранного оборудования (батарейных циклонных уловителей) на электрофильтр, что позволит увеличить КПД очистки до 99,9 %.

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«Было в ходе экскурсии и много удивительного для ее участников. Например, в помещении распределительного устройства всех поразила мощность, которой управляют рубильники — 220 000 вольт (220 вольт в домашней розетке в сравнение не идет) или температура пара в паропроводе. Она, оказывается, настолько высокая, что ночью можно увидеть свечение стальных труб, по которым движется пар», — рассказали в СГК.

Закончилась экскурсия словами благодарности за интересный, содержательный рассказ, взаимными поздравлениями с Днем Победы и пожеланиями Красноярской ТЭЦ-3 дальнейшего развития на благо потребителей и экономики региона.