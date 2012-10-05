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Пожилая жительница Кузбасса неделю искала выход из тайги
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Пожилая жительница Кузбасса неделю искала выход из тайги

12 сентября 16:13
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В Кемеровской области пожилая женщина неделю блуждала в тайге и пережила встречу с медведем и рысью. Об этом сообщило издание vse.42.ru.

75-летняя жительница поселка Краснобродский ушла с родственниками в лес за грибами и пропала. В издании пояснили, что она не вышла в условленное время к месту встречи. Родные попытались ее найти самостоятельно, но не сумели.

Обнаружили пенсионерку только на седьмой день поисков. Ее сразу доставили в больницу в Белово, так как женщина переохладилась и обессилела за время хождения по тайге, а также была истощена.

«Жительница Кузбасса сообщила, что все это время слышала поисковиков и шла к ним навстречу. Неделю пенсионерка питалась ягодами и кореньями, чтобы не замерзнуть, сооружала вокруг себя своеобразный кокон из сухих листьев папоротника и травы. Для употребления воды женщина соорудила фильтр из ткани и соломинки. Она встретила медведя и рысь, которые, к счастью, не тронули ее», — пояснили в издании.

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