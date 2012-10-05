В районных центрах края появился интернет в 4G

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 запустил сеть 4G/LTE еще в двух населенных пунктах края. Мобильный интернет в стандарте 4G стал доступен жителям Зеленогорска и с. Дзержинское.

Воспользоваться мобильным интернетом в стандарте 4G уже могут все клиенты Tele2 в Зеленогорске и Дзержинском. Для этого нужны смартфон и SIM-карту с поддержкой технологии 4G/LTE. Проверить, поддерживает ли SIM-карта 4G, можно с простой USSD-командой *156#. Заменить SIM-карту на новую, с поддержкой 4G, можно в любом салоне связи Tele2. В настройках смартфона, в разделе «Мобильные сети» — «Тип сети» нужно выбрать сеть LTE или 4G (в зависимости от модели телефона). Использование 4G не повлияет на тарификацию — мобильный интернет будет предоставляться по условиям текущего тарифного плана или услуги.

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Напомним, Tele2 начала запускать сеть 4G в регионах Красноярского края весной этого года. Высокоскоростной мобильный интернет уже доступен жителям Ачинска, Канска, Лесосибирска, Железногорска, Минусинска, Назарово, а также на части территории Красноярска. жители региона еще на этапе расширения сети могут оценить 4G-интернет Tele2. Благодаря нагрузке на базовые станции Tele2 оператор сможет более точно прогнозировать пользовательское поведение клиентов и развивать сеть в соответствии с их потребностями. Оператор продолжит строительство сети 4G в регионе, расширяя покрытие, увеличивая емкость и повышая скорости мобильного интернета.

Tele2 использует для строительства сетей стандарта 4G частотные диапазоны 800 МГц (band 20 в классификации 3GPP) и 1800 МГЦ (band 3 в классификации 3GPP), которые хорошо распространяются в зданиях и помещениях, обеспечивая при этом скорость загрузки данных до 30 Мбит/сек и до 75 Мбит/сек соответственно.