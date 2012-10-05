Пассажиры поездов смогут общаться в чате и делать онлайн-заказ еды

В фирменных поездах «Красноярск-Москва» и «Красноярск-Новосибирск» заработал мультимедийный портал «Попутчик». Для пассажиров стали доступны онлайн-чат, расписание поездов, аудиогид и доставка еды.

Как рассказали в пресс-службе КрасЖД, сервис «Попутчик» размещен на сервере, который установлен в каждом поезде. Доступ на портал осуществляется через локальную сеть Wi-Fi.

На мультимедийном портале «Попутчик» пассажиры могут получить информацию о расписании движения поездов, воспользоваться аудиогидом по достопримечательностям на станциях и населённых пунктах по маршруту следования, посмотреть фильмы и послушать музыку, заказать еду из вагона-ресторана и пообщаться в чате с другими пассажирами поезда.

«Попутчик» является локальным поездным Wi-Fi-сервисом. Планируется, что следующим этапом внедрения беспроводных мультимедийных технологий станет настройка доступа в Интернет через Wi-Fi пассажирского поезда.

На сегодняшний день беспроводной сетью оборудованы 49 вагонов, до конца года сеть появится еще в 94 вагонах. Подключиться к беспроводной сети пассажиры могут, не покидая своих купе. При этом Wi-Fi-точка доступа размещена в вагоне таким образом, чтобы обеспечивать 100-процентное покрытие всех купе, проходов и тамбуров.

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Для комфорта пассажиров, в купе плацкартных и купейных вагонов ведётся установка электророзеток для зарядки мобильных устройств. Сейчас розетки установлены в 111 вагонах, а до конца текущего года ими оборудуют 180 пассажирских вагонов поездов дальнего следования. Установка электророзеток проводится по мере поступления подвижного состава на плановые ремонты. Весь парк вагонов Красноярской железной дороги, насчитывающий более 473 единицы подвижного состава, будет оснащен устройствами для зарядки гаджетов в ближайшие три года.

Холдинг РЖД реализует комплекс мер по улучшению качества обслуживания и повышению комфорта пассажиров. В него входит обновление инфраструктуры и подвижного состава, развитие дистанционных сервисов, информационных систем, специальные акции, позволяющие сэкономить на проезде, открытые встречи с пассажирами руководства АО «ФПК»