Штормовой ветер и грозы придут на юг Красноярского края

Синоптики пообещали дожди и грозы со штормовым ветром на юге Красноярского края. Об этом сообщили в краевом управлении МЧС России.

Завтра в течение суток в южных и центральных районах края пройдут сильные дожди. Возможны грозы с северо-западным ветром, скорость которого составит 15-20 м/сек. В южных районах края порывы будут достигать 25 м/сек.

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Жителям краевого центра также стоит готовится к непогоде — небольшие осадки начнутся в темное время суток, а днем дождь усилится.

Ночью ветер будет дуть с юго-запада, а затем поменяет направление на северо-западный и усилится до 15-20 м/сек. Температура воздуха ночью будет +9 ..+11 °С, а днем столбики термометров покажут +12.. +14 °С.

Спасатели снова напомнили жителям края о том, что при усилении ветра не стоит парковать машины под деревьями и плохо закрепленными конструкциями. Жителей частных домов и владельцев дачных участков попросили закрепить теплицы и другие легкие конструкции. Автомобилистов во время дождя призвали к крайней осторожности при управлении машиной, так как мокрое дорожное полотно и размывы могут вызвать рост ДТП и автомобильные заторы.