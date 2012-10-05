В Красноярске 10-летнего ребенка сбили на пешеходном переходе

В Красноярске на пешеходном переходе сбили ребенка. Авария произошла в районе дома № 13 по улице Московской. Как рассказали в ГИБДД, 10-летняя девочка переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

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Школьницу сбил водитель за рулем автомобиля Ford. В результате аварии девочка получила ушибы и ссадины, но госпитализация пострадавшей не потребовалась.

В ГИБДД добавили, что после того, как водитель наехал на ребенка, он допустил столкновение с ещё одним участником движения — автомобилем KIA. Все обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.