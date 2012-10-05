СГК замещает низкоэффективные котельные Красноярска

Красноярская теплотранспортная компания (КТТК, входит в группу СГК) ввела в опытную эксплуатацию новый паропровод для завода «Красмаш». Крупный промышленный потребитель будет получать пар от Красноярской ТЭЦ-1 Сибирской генерирующей компании.

Специальный трубопровод для транспортировки пара потребителю смонтирован от сетей ОАО «КЖБМК» до точки врезки в существующий паропровод АО «Красмаш».

«Протяженность нового участка составила почти 1 700 метров, диаметр труб — 300 мм, максимальный расход пара — 50 тонн/час. В соответствии с проектом паропровод будет оборудован приборами учета тепловой энергии», — уточнил директор Красноярской теплотранспортной компании Сергей Иванов.

Строительство паропровода и замещение ведомственной котельной — совместный проект СГК и администрации завода. Работы велись в два этапа. «В конце 2015 года Сибирская генерирующая компания заместила часть нагрузки котельной, переведя потребителей тепла на снабжение от ТЭЦ-1. Однако она продолжала функционировать для генерации пара для производственных нужд. В этом году мы полностью завершили замещение котельной», — пояснил директор Красноярского филиала Сибирской генерирующей компании Александр Шлегель.

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Замещение малых котельных в Красноярске предусмотрено Схемой теплоснабжения города, оно имеет не только экономическое обоснование, но и способствует снижению экологической нагрузки на окружающую среду, поясняют в компании.

Теплоэлектроцентрали обеспечены более эффективным природоохранным оборудованием, чем котельные. А высота труб станций гораздо выше, что способствует рассеиванию производственных выбросов в более высоких слоях атмосферы.