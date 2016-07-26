Ипотека на строительство загородного дома стала доступней для красноярцев

В 2017 году произошли серьезные изменения на рынке ипотечного кредитования и связаны они не только с ипотекой на квартиры. Специалисты группы компаний «Основа» отмечают всплеск заявок на ипотечные кредиты для строительства загородного дома.

В этом году компания «Основа» прошла аккредитацию в Сбербанке как аттестованный застройщик загородных домов. В 2017 году с помощью специалистов строительной компании красноярцы получили четыре ипотечных кредита (еще пять находятся на стадии формирования заявки) на строительство домов.

«Мы построили эти дома быстро, что было большой неожиданностью для специалистов Сбербанка. Как нам рассказали в банке, для них важно, чтобы средства, выделенные заемщику, максимально быстро осваивались, а заемщик мог переехать жить в свой дом, получив свидетельство о праве собственности. Так как наша компания обладает собственным производством и уникальной технологией строительства каркасных домов, мы строим дом в течении двух, трех месяцев», — уточнили специалисты компании «Основа».

Для получения ипотечного кредита на строительство загородного дома от заемщика требуется выполнить следующие действия:

купить участок;

выполнить проект на строительство дома и получить смету по специальной форме для банка (мы выполняем такую смету в рамках проектирования дома);

подать заявку на ипотечный кредит с помощью выделенного менеджера;

в случае получения положительного ответа, начать строительство в течении трех месяцев (необходимо также получить разрешение на строительство.

Воспользоваться ипотечным кредитом вы можете на строительство дома по любой технологии: брус, каркас, газобетон. Компания «Основа» владеет технологиями быстрого строительства, с выполнением всех рекомендации банков.

Всем, кто планирует строительство с использованием ипотеки, просим обращаться в офис компании «Основа» по адресу: пр. Мира, 19, к. 1, 3 этаж, а также звонить по телефону: (391) 231-18-33.

Сайты:

karkas24.ru

osnova24.ru

woodex24.ru

good124.ru

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Наименование банка: Сбербанк России​, ипотека предоставляется на индивидуальное строительство жилого дома. Сумма кредита: от 300 000 рублей до 3 000 000 рублей. Процентная ставка: от 10% годовых в рублях. Срок кредита: до 30 лет. Первоначальный взнос: от 25%