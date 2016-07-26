Забор посреди перехода на Мира озадачил красноярцев

Материалы по теме На проспекте Мира за 30 миллионов отреставрируют здание-памятник

Фотографию загороженного перехода на перекрестке пр. Мира и ул. Робеспьера опубликовал сегодня общественник Роман Крастелев. Он отметил, что оградка появилась, судя по грязи на ней, уже давно, но знак пешеходного перехода явно совсем новый. Возмутило его и то, что забор перегородил специально выполненное занижение тротуара.

«Пешеходный переход передвинули за столб, и светофор повесили даже пешеходный. А бордюр почему не опустили?» — пояснил свое недоумение красноярец.

В департаменте городского хозяйства подтвердили, что забор действительно появился прошлой осенью, уже после того, как в этом месте оборудовали «П-образный» переход. Но внимание к нему оказалось привлечено только сейчас — в связи с обсуждением предстоящего капремонта проспекта.