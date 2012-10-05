«Хлеб на обочине»: в Красноярском крае после ДТП перевернулся грузовик

В Рыбинском районе Красноярского края перевернулся грузовик с хлебом. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня утром в деревне Глубоково Рыбинского района — в ГАЗель, перевозившую хлеб, врезался автомобиль Toyota. Как утверждают очевидцы, местный житель, управлявший легковой машиной, с места ДТП сбежал, так как был пьян.

Судя по фотографиям очевидцев, водитель Toyota получил травму, в его машине сработали подушки безопасности. Грузовик перевернулся в кювет, а его содержимое рассыпалось по дороге из развалившегося кузова. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что сообщение о происшествии к ним поступило, но информацию о пострадавших не подтвердили.