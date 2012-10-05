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«Хлеб на обочине»: в Красноярском крае после ДТП перевернулся грузовик
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«Хлеб на обочине»: в Красноярском крае после ДТП перевернулся грузовик

13 сентября 11:33
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В Рыбинском районе Красноярского края перевернулся грузовик с хлебом. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

Авария произошла сегодня утром в деревне Глубоково Рыбинского района — в ГАЗель, перевозившую хлеб, врезался автомобиль Toyota. Как утверждают очевидцы, местный житель, управлявший легковой машиной, с места ДТП сбежал, так как был пьян.

ГАЗель с хлебом при ДТП перевернулась и приземлилась на кузов.
Фото: vk.com/kraschp
Виновник аварии, судя по следам крови на подушках безопасности не избежал травмы.
Фото: vk.com/kraschp
Водитель ГАЗели не только повредил автомобиль, но и потерял товар, который должен был доставить в магазин.
Фото: vk.com/kraschp

Судя по фотографиям очевидцев, водитель Toyota получил травму, в его машине сработали подушки безопасности. Грузовик перевернулся в кювет, а его содержимое рассыпалось по дороге из развалившегося кузова. В пресс-службе ГИБДД пояснили, что сообщение о происшествии к ним поступило, но информацию о пострадавших не подтвердили.

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