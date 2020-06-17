«Самое оригинальное ДТП года»: молодая автоледи перевернулась после странных маневров (видео)

На сложном перекрестке в центре Красноярска — на пересечении улиц Горького и Республики — перевернулся Nissan Juke. ДТП произошло в пятницу и вызвало большой общественный резонанс в социальных сетях. Со слов очевидцев, перевернувшимся мини-кроссовером управляла 25-летняя девушка.

На кадрах с камеры уличного наблюдения видно, что аварии предшествовали странные маневры автомобилистки. Она заехала на участок с односторонним движением, остановилась за пешеходным переходом и стала сдавать назад. Затем автоледи развернулась и встала на перекрестке — против движения. Поворачивающие водители объезжали ее, а когда она всё же тронулась, в нее врезался Renault под управлением мужчины. От бокового удара «Ниссан» перевернулся на крышу.

Очевидцы утверждают, что после ДТП девушка бегала по улице с криками: «Меня убьют родители!». Ее увезли в больницу, но после осмотра назначили амбулаторное лечение и отпустили. В ГИБДД Newslab.ru рассказали, что девушка получила водительские права в 2015 году. За последний год она ни разу не попадалась на нарушении ПДД. В момент ДТП она была трезва, машина принадлежит ей и была полностью исправна.

По мнению одних интернет-пользователей, аварией автоледи расплатилась за свое наглое поведение на дороге. «Однозначно номинант на премию „Самое оригинальное ДТП года!“», — заявил один из красноярцев. Другие горожане встали на защиту девушки, предположив, что она не намеревалась нарушать ДТП, а всего лишь заблудилась и растерялась.