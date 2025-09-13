У мэра Красноярска появилось собственное озеро

В Красноярске жители домов по улице Мате Залки решили обратить внимание коммунальщиков на проблему подтопления двора необычным способом. Возле большой лужи между домами № 2 и 4 жители установили баннер с надписью «Озеро мэра Акбулатова Э.Ш.».

Жительница дома № 4 рассказала корреспонденту Newslab.ru, что с этой проблемой жильцы сталкиваются постоянно:

«Озеро появляется стабильно после каждого дождя в течение нескольких лет. Воду никто не откачивает, говорят, что это территория ничья, ни к какому двору не относится, поэтому никто ничего не делает».

Проблема с подтоплениями стоит в Красноярске достаточно остро. В конце августа из-за ливня в городе ввели режим ЧС: вода затопила дворы и улицы, автобусы и автомобили не могли преодолеть глубокие лужи на дорогах, красноярцы теряли в лужах номера.

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За месяц до этого, в июле, после короткого ливня центральные улицы Красноярска тоже оказались под водой. Тогда пострадали практически все части города: залило дороги и тротуары в центре, на правом берегу, Советском районе.

В прошлом году Красноярск также страдал от наводнения после дождей: в июле затопило центральные улицы, Взлетку и Северный. Город уходил под воду и три года назад, в августе 2014-го. Тогда больше всего пострадали дома частного сектора.

