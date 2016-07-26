Красноярские улицы превратились в реки после короткого ливня (видео)

Красноярские улицы днем 8 июля превратились в реки после короткого ливня, прошедшего в полдень. Пострадали практически все части города: залиты дороги и тротуары в центре, на правом берегу, Советском районе.
Как сообщают горожане, из-за дождя перестали работать троллейбусы, отключились некоторые светофоры. Оказалась затоплена даже недавно отремонтированная улица Маерчака — часть от улицы Калинина до остановки «Космос».
Проблему не работающей должным образом ливневой канализации в городе не могут решить уже несколько лет.
Красноярск 08.07.17 #гроза #дождь #ливень #ливень💧☔ #плаваем #озера #лужи #красноярск #поплыли #сднёмсемьилюбвииверности #любовь #вдвоем #счастье #счастьеесть
Публикация от Анфиса Шульга (@shulgaanfisa) Июл 8 2017 в 1:17 PDT
Дождались.. 😂😂😂 #дождь #ливень #лужи_океаны
Публикация от Abol' (@schurakent) Июл 7 2017 в 11:00 PDT
#ливень #вкрасноярске #пять #дождь
Публикация от Nadezhda (@nadezhda_gvozdika) Июл 7 2017 в 10:52 PDT