«Это шанс на спасение»: пожарные попросили оставлять им проезд во дворах

В Красноярске сотрудники ГУ МЧС России по Красноярскому краю попросили горожан аккуратнее парковать машины во дворах. Памятки с этим призывом накануне появились под дворниками автомобилей около многих домов краевого центра.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, профилактическую акцию решили провести для того, чтобы очередной раз напомнить автомобилистам правила парковки. Они отметили, что с приходом осени в Красноярске снова стало сложно проехать к нужному подъезду — машин добавилось за счет студентов и тех людей, которые на лето уезжали из города.

«Пожарным машинам приходится двигаться по дворам медленно, пробираясь между припаркованной техникой. Они теряют драгоценное время. И, если автоцистерну можно поставить на значительном расстоянии от очага пожара, то автолестница необходима именно под окнами, чтобы дать людям шанс на спасение», — отметили в пресс-службе.