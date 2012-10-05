Красноярская танцовщица отправила в больницу двух коллекторов

Полиция разберется в нападении на красноярский офис московского коллекторского агентства. Информацию о происшествии сообщили представители ООО «Сентинел Кредит Менеджмент».

По словам коллекторов, у них на ответственном хранении находился автомобиль Honda Capa, принадлежащий молодой красноярке, которая работала на момент получения кредита танцовщицей в местном баре. Машину арестовали за долги женщины перед банком. Не желая расстаться с автомобилем, девушка добилась отмены судебного приказа и пришла в офис агентства с требованием вернуть ее имущество. Коллекторы ответили отказом и пояснили, что передать машину должны в присутствии приставов и с составлением необходимых документов.

«Уже через 40 минут после скандального ухода должницы в помещение ворвалась группа из десяти крепких мужчин, которые потребовали вернуть „Хонду“ хозяйке. Получив отказ, они вытащили несколько сотрудников на улицу, жестоко избили их и скрылись с места преступления. Пострадали семь сотрудников СКМ, двое из которых сейчас находятся в больнице», — пояснили в пресс-службе агентства.

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Сообщение о нападении сразу передали в правоохранительные органы. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское». Полицейские сейчас ведут проверку по этому заявлению.

В пресс-службе ООО «СКМ» отметили, что напавшие на офис мужчины вернулись на следующий день с сотрудником полиции. Они добились того, чтобы машину им выдали со стоянки. В организации заявили, что намерены подать заявление об угоне автомобиля, за который они отвечают.