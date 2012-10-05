Названа дата общегородского субботника в Красноярске

В Красноярске определили дату проведения общегородского субботника. Он пройдет 30 сентября, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства мэрии.

Масштабная уборка запланирована в рамках традиционного двухмесячника по благоустройству и озеленению, который в этом году продлится до 21 октября. Большое внимание во время двухмесячника будет уделено санитарной очистке городских улиц, парков и скверов, а также прибрежных территорий.

Планируется убрать опавшие листья, траву и мусор, высадить новые деревья, привести в порядок окружающую территорию, а также завершить благоустройство парков, скверов и зеленых зон. Большое внимание будет уделено городским фонтанам — после их остановки, дата которой определяется в зависимости от погодных условий, водные сооружения проверят, почистят, приведут в порядок и установят специальное оборудование, которое позволит сохранить эстетический вид и целостность фонтанов в зимний период.

Во время двухмесячника в городе проведут ревизию дорожных ограждений, указателей и остановок общественного транспорта. Также в этот период в Красноярске за счет средств спонсоров планируют высадить около 16 тыс зеленых насаждений.

Материалы по теме Для уборки Красноярска купят 14 спецмашин

В результате проведения санитарных пятниц уже убрана территория площадью более 60 га. Вывезено более 538 кубометров мусора. На данный момент в наведении порядка приняли участие 3 684 человек.

В ежедневном режиме убирается «рекламный мусор». Объявления, таблички, банерные растяжки, штендеры и другие незаконные рекламные конструкции снимаются с опор освещения, остановочных пунктов, шумоизоляционных экранов и других поверхностей объектов инфраструктуры. Эту работу проводят АНО «Идеальный город» и муниципальные предприятия.

В рамках двухмесячника в Красноярске также подведут итоги конкурса «Самый благоустроенный район» и наградят победителей.