Фоторепортаж: Большие помощники для улиц Красноярска

В канун Дня металлурга Советский район Красноярска получил в подарок от РУСАЛа спецтехнику для уборки улиц. В рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве компания выделила на покупку пяти автомобилей около 14 миллионов рублей, закупив ее у лучших поставщиков России и Беларуси. Новая техника — дорожная уборочная машина МД-352, два трактора «Беларус» с навесным оборудованием, Bobcat S650 и подметально-уборочная машина ПУМ-001 «Магистраль» — будет работать исключительно на улицах Советского района уже этим летом.

«Красноярский край — край металлургии. Это важнейшая для региона отрасль, — сказал глава Красноярска Эдхам Акбулатов. — Я поздравляю металлургов с профессиональным праздником, желаю успехов и благополучия. Для всех красноярцев важно, когда предприятия принимают участие в жизни города. И экологические проекты, которые реализует РУСАЛ, отражаются на благополучии каждого жителя города. Уже стали традициями Дни Енисея, металлурги создали сиреневые аллеи и новый сквер — это большой вклад в благоустройство нашего города. В этом году преобразится улица Пограничников, по которой проезжают гости нашего города и красноярцы, выезжающие за его пределы. И то, что сегодня Красноярск получил технику, которая будет делать наш город уютнее и комфортнее — это очень и очень большой подарок. Я искренне благодарю руководство компании и весь коллектив предприятия».

Передача автомобилей состоялась в рамках торжественного мероприятия в ДК КрАЗа. Перед их закупкой РУСАЛ изучил потребности города и учел рекомендации специалистов. Главная особенность этих машин — универсальность. Уборочная техника будет работать круглый год: летом — мыть и подметать дороги, зимой — производить отсыпку против гололеда и убирать снег.

«Это действительно та техника, которая была необходима Советскому району для поддержания чистоты улиц. Она была изготовлена по спецзаказу с учетом потребностей района. Сейчас здесь находятся три единицы, еще две — уборочную машину МД-352 и трактор „Беларус“ — доставят в первой декаде августа», — прокомментировал управляющий директор Красноярского алюминиевого завода Евгений Курьянов.

По его словам, заявки на спецтехнику уже давно поступали от технологов, инженеров и руководителей муниципальных предприятий. Сегодня эта «брешь» была закрыта.

«Я хочу поблагодарить всех, кто принимал решение оказать эту важную помощь Красноярску и нашему району. Нам необходимо поддерживать улицы в чистоте, потому что создание комфортной среды — одно из самых приоритетных направлений в работе районной администрации на сегодняшний день. Вклад РУСАЛа здесь очень велик. А мы обязуемся качественно убирать улицы, правильно эксплуатировать технику и использовать ее для достижения этих целей. Огромное вам спасибо!», — поблагодарил металлургов руководитель администрации Советского района Владислав Логинов.

Как отметил глава районной администрации, эффективность работы с новой техникой значительно повышается, а значит качество уборки улиц значительно вырастет. РУСАЛ в очередной раз продемонстрировал свою социальную направленность и особое отношение к Советскому району: ведь совместно с КрАЗом здесь реализуется множество проектов. Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией района и КрАЗом было подписано весной 2017 года. Металлурги помогают ликвидировать свалки, создали сквер из 1,5 тысячи кустарников и деревьев в микрорайоне Северный. Скоро начнутся работы по благоустройству улицы Пограничников — на реализацию этого проекта завод выделит 30 миллионов рублей.

После торжественной передачи ключей от уборочных автомобилей мероприятие продолжилось праздничным концертом для металлургов в ДК КрАЗа. Поздравить работников отрасли приехал и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский:

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«Профессиональный праздник металлургов — особое торжество в нашем крае, поскольку основой его экономики является металлургия. Особое место в этом сообществе занимает компания РУСАЛ. Безусловно, с металлургией связаны наука, образование, множество смежных производств. Но основа всего — производство алюминия. Я с огромной радостью поздравляю металлургов с профессиональным праздником. Это тяжелый труд, и я ощущаю особую гордость за людей этой настоящей мужской и сильной профессии.

Я благодарен РУСАЛу за серьезное техническое перевооружение и обновление технических процессов на производствах края. Это и самая высокая чистота алюминия, и обширные экологические программы. Это высокая ответственность и большая работа. Передача техники, которая состоялась сегодня, в очередной раз показывает, что край, город и наши заводы всегда вместе и всегда будут сообща решать самые сложные задачи».

Григорий Денисенко специально для интернет-газеты Newslab.ru,

фото Алины Ковригиной