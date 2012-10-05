В Красноярске отметили 85-летие экс-руководителя края Павла Федирко

13 сентября свой 85-летний юбилей отметил Почетный гражданин Красноярска и края, кавалер ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени, первый секретарь Красноярского крайкома КПСС Павел Федирко.

Накануне в Большом концертном зале краевой филармонии юбиляра поздравили первые лица региона и города, коллеги, друзья и простые красноярцы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Сегодня мы чествуем выдающегося гражданина России, замечательного человека, с чьим именем связана современная история нашего края. Жизнь Павла Стефановича в нашем регионе — это новые города, новые промышленные комплексы, школы, больницы, театры... Одним словом, всё то, что делало и делает наш регион лидером экономики, социальной и культурной жизни большой страны», — отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и вручил юбиляру Почётный знак «За вклад в развитие Красноярского края».

За 15 лет руководства Павла Федирко в краевом центре созданы аэропорты «Емельяново» и Черемшанка, выросли новые жилые микрорайоны — «Северный», «Солнечный», «Ветлужанка», «Пашенный». В эпоху руководства Федирко в Красноярске появились такие знаковые объекты, как площадь 350-летия Красноярска (сейчас — Театральная площадь), архитектурный комплекс на Стрелке, здание Енисейского пароходства, Октябрьский мост и мост «777», Институт искусств, Театр Оперы и Балета, Театр музыкальной комедии, Дворец труда, Дворец пионеров.

Кроме того, под его руководством создана большая спортивная база: Дворец спорта «Енисей» (сейчас — имени Ивана Ярыгина), теннисные корты, самый большой в СССР 100-метровый трамплин, десятки лыжных баз, плавательные бассейны и многое другое. В 1982 и 1986 годах в Красноярске проходили зимние Спартакиады народов СССР. Также был сформирован образовательный и научный потенциал города: Красноярский филиал Сибирского отделения Академии наук СССР, Красноярский государственный и аграрный университеты, Институт искусств, Институт торговли, строительный институт, Аэрокосмическая академия.

«Павел Стефанович, такие грандиозные преобразования стали возможными благодаря Вашим уникальным качествам — мыслить масштабно и комплексно, не ограничивать себя обстоятельствами и иногда вопреки принимать решения. Такой взгляд позволял Вам жить и работать, опережая время. Вами были реализованы проекты, ставшие „магнитами“ притяжения в край и наш город сотен и сотен людей. Цифры говорят сами за себя. Красноярск никогда не знал такого высокого уровня прироста населения: количество жителей выросло более чем на 240 тысяч человек. Примите искренние слова уважения той колоссальной работе, которую Вы сумели осуществить» — пожелал Павлу Федирко глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Слова благодарности экс-руководителю края высказал и спикер Законодательного Собрания Александр Усс:

«Сегодня исторический день не только для Павла Стефановича, его супруги Лидии Ивановны, но и для всех нас. Мы осознаём, что отмечаем красивую дату в жизни, пожалуй, самого масштабного руководителя Красноярского края в его новейшей истории. Каждый из нас, перелистывая страницы собственной жизни, перелистывает собственную историю. В своей автобиографической книге „Край моей судьбы“, говоря об одном проекте, Павел Стефанович назвал его красивой песней созидания. Таких красивых песен у него было очень много, и они сложились в мощную, полноценную симфонию Красноярского края. Неслучайно, когда мы слышим эту фамилию и это имя, у нас всегда возникают ассоциации с прорывами для края практически по всем направлениям его социально-экономического развития».

Павла Федирко считают классиком регионального развития. Основой его управленческих решений были программы комплексного развития территорий — знаменитые «красноярские десятилетки». Как отметил сам юбиляр, каждая встреча с Красноярском для него — это не только тёплые воспоминания, но и радость от тех перемен, которые происходят в городе.

«Горожане, которые живут сейчас в Красноярске, может, не замечают, как он хорошеет. Когда я приезжаю сюда, у меня сердце наполняется радостью, поскольку город активно развивается и становится всё более красивым, что трудно сравнить с любым другим городом в нашей стране. В этом плане необходимо отдать должное руководству города и края за то, что уделяется такое серьезное внимание Красноярску, который хорошеет, растёт и становится всё более привлекательным», — отметил Павел Федирко.