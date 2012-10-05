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В Красноярске отметили 85-летие экс-руководителя края Павла Федирко
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В Красноярске отметили 85-летие экс-руководителя края Павла Федирко

14 сентября 10:28
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13 сентября свой 85-летний юбилей отметил Почетный гражданин Красноярска и края, кавалер ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени, первый секретарь Красноярского крайкома КПСС Павел Федирко.

Накануне в Большом концертном зале краевой филармонии юбиляра поздравили первые лица региона и города, коллеги, друзья и простые красноярцы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Сегодня мы чествуем выдающегося гражданина России, замечательного человека, с чьим именем связана современная история нашего края. Жизнь Павла Стефановича в нашем регионе — это новые города, новые промышленные комплексы, школы, больницы, театры... Одним словом, всё то, что делало и делает наш регион лидером экономики, социальной и культурной жизни большой страны», — отметил губернатор Красноярского края Виктор Толоконский и вручил юбиляру Почётный знак «За вклад в развитие Красноярского края».

Юбиляр принимает поздравления от губернатора края и главы Красноярска
Фото: пресс-служба администрации Красноярска
Павел Федирко со своими коллегами и мэром города
Фото: пресс-служба администрации Красноярска

За 15 лет руководства Павла Федирко в краевом центре созданы аэропорты «Емельяново» и Черемшанка, выросли новые жилые микрорайоны — «Северный», «Солнечный», «Ветлужанка», «Пашенный». В эпоху руководства Федирко в Красноярске появились такие знаковые объекты, как площадь 350-летия Красноярска (сейчас — Театральная площадь), архитектурный комплекс на Стрелке, здание Енисейского пароходства, Октябрьский мост и мост «777», Институт искусств, Театр Оперы и Балета, Театр музыкальной комедии, Дворец труда, Дворец пионеров.

Кроме того, под его руководством создана большая спортивная база: Дворец спорта «Енисей» (сейчас — имени Ивана Ярыгина), теннисные корты, самый большой в СССР 100-метровый трамплин, десятки лыжных баз, плавательные бассейны и многое другое. В 1982 и 1986 годах в Красноярске проходили зимние Спартакиады народов СССР. Также был сформирован образовательный и научный потенциал города: Красноярский филиал Сибирского отделения Академии наук СССР, Красноярский государственный и аграрный университеты, Институт искусств, Институт торговли, строительный институт, Аэрокосмическая академия.

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Павел Федирко: «Сегодня Красноярский край находится на новом этапе развития»

«Павел Стефанович, такие грандиозные преобразования стали возможными благодаря Вашим уникальным качествам — мыслить масштабно и комплексно, не ограничивать себя обстоятельствами и иногда вопреки принимать решения. Такой взгляд позволял Вам жить и работать, опережая время. Вами были реализованы проекты, ставшие „магнитами“ притяжения в край и наш город сотен и сотен людей. Цифры говорят сами за себя. Красноярск никогда не знал такого высокого уровня прироста населения: количество жителей выросло более чем на 240 тысяч человек. Примите искренние слова уважения той колоссальной работе, которую Вы сумели осуществить» — пожелал Павлу Федирко глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Слова благодарности экс-руководителю края высказал и спикер Законодательного Собрания Александр Усс:

«Сегодня исторический день не только для Павла Стефановича, его супруги Лидии Ивановны, но и для всех нас. Мы осознаём, что отмечаем красивую дату в жизни, пожалуй, самого масштабного руководителя Красноярского края в его новейшей истории. Каждый из нас, перелистывая страницы собственной жизни, перелистывает собственную историю. В своей автобиографической книге „Край моей судьбы“, говоря об одном проекте, Павел Стефанович назвал его красивой песней созидания. Таких красивых песен у него было очень много, и они сложились в мощную, полноценную симфонию Красноярского края. Неслучайно, когда мы слышим эту фамилию и это имя, у нас всегда возникают ассоциации с прорывами для края практически по всем направлениям его социально-экономического развития».

Павла Федирко считают классиком регионального развития. Основой его управленческих решений были программы комплексного развития территорий — знаменитые «красноярские десятилетки». Как отметил сам юбиляр, каждая встреча с Красноярском для него — это не только тёплые воспоминания, но и радость от тех перемен, которые происходят в городе.

«Горожане, которые живут сейчас в Красноярске, может, не замечают, как он хорошеет. Когда я приезжаю сюда, у меня сердце наполняется радостью, поскольку город активно развивается и становится всё более красивым, что трудно сравнить с любым другим городом в нашей стране. В этом плане необходимо отдать должное руководству города и края за то, что уделяется такое серьезное внимание Красноярску, который хорошеет, растёт и становится всё более привлекательным», — отметил Павел Федирко.

Федирко Павел Стефанович
Федирко Павел Стефанович
Бывший советник губернатора Красноярского края, бывший первый секретарь Красноярского крайкома КПСС
Толоконский Виктор Александрович
Толоконский Виктор Александрович
Губернатор Красноярского края
Усс Александр Викторович
Усс Александр Викторович
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края

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