Кеша, авралы и 11 миллиардов: красноярские спартакиады 80-х

В 1982 и 1986 годах Красноярск проводил легендарные зимние спартакиады народов СССР. Как принято считать, именно благодаря им наш город получил обширную спортивную инфраструктуру и прославился на весь Союз. Однако в истории красноярских спартакиад помимо побед и новых рекордов были и настоящие трагедии...

К Спартакиаде 1982 года в Красноярске построили действительно немало спортивных объектов: Дворец спорта на острове Отдыха, биатлонный и лыжный стадионы, комплекс трамплинов на Николаевской сопке и на Каштаке, санную трассу на Торгашинском хребте, канатно-кресельную дорогу в Бобровом логу.

Санная трасса была одним из самых проблемных объектов, так как строители начали работу только в июле 1981 года. Из-за аврала на стройке санный спорт даже хотели исключить из программы Спартакиады. Строителям пришлось работать в три смены, чтобы в феврале 1982 года, прямо перед началом соревнований, сдать объект и спасти репутацию Красноярска и его властей.

По некоторым данным, на подготовку к спартакиадам было потрачено 11 млрд советских рублей, хотя за точность этой суммы мы не поручимся — уж очень большая. Бюджет Универсиады-2019, по недавнему заявлению Владимира Путина, составляет 40,5 млрд. Если обе цифры верны, то выходит, что спартакиады 80-х обошлись государству гораздо дороже — ведь советский рубль и нынешний соотносятся примерно 1:100 (а некоторые эксперты считают, что курс еще выше).

Максим Уразов , гендиректор дирекции Универсиады-2019: «Мы учитываем опыт Казани-2013, Сочи-2014 и красноярских Спартакиад. Весна в Сибири бывает или слишком тёплой, или слишком холодной, и чтобы избежать проблем на всех объектах снежных видов спорта мы используем дополнительные системы оснежения. Кроме того, каждый объект строится с учётом того, сколько зрителей и спортсменов его посетит, а такие сооружения, как Дворец спорта им. Ярыгина и Центральный стадион, проходят глобальную модернизацию. Для безопасности будет использоваться система разведения человеческих потоков. Ветераны спорта, участвовавшие в Спартакиаде 1982 года, помогают своими рекомендациями и выступают партнёрами, а эксперты по безопасности делятся мировым и российским опытом. Сначала мы в теории познакомимся с основными принципами организации безопасности, а потом отработаем все на практике во время тестовых соревнований. Это позволит провести Студенческие игры на высоком уровне».

Красноярские спартакиады омрачил ряд трагедий. Самая известная — давка на церемонии открытия Спартакиады 1982 года.

Считается, что ее причиной стало то, что власти выпустили на 3 тыс. билетов больше, чем было мест на стадионе.

Когда стало ясно, что все пришедшие на трибуны не поместятся, стали закрывать ворота, оставив только один проход для колонны спортсменов. Группа «лишних» зрителей попыталась пройти вслед за ними. Началась давка, в которой пострадало более сотни человек, шесть погибли.

На соревнованиях саночников в 1982 году 16-летнюю спортсменку Лену Литвинову перевернуло на сложном участке трассы, на входе в последний вираж. Девушка получила травмы, но ей нужно было добраться до финиша, и сделать это самостоятельно, чтобы не быть дисквалифицированной. К финишу юная саночница доползла на коленях.

В 1986 году произошла еще одна трагедия — при приземлении упал лыжник из города Горький (сейчас - Нижний Новгород) — он скончался по пути в больницу. После этого случая 70-метровый и 100-метровый трамплины закрыли.

Символом красноярских спартакиад был соболек Кеша. На сувенирной продукции Кеша изображался выступающим во всех девяти видах спорта. К спортивному торжеству было выпущено около 30 тыс. значков с собольком, не считая прочих сувениров из керамики, дерева, пластмассы и металла, спортивных сумок, кубков и прочего. Кеша в 80-х был очень популярен — плакаты с ним висели на кухне, наверное, у каждого красноярца.

За состязаниями в Красноярске следило около миллиона зрителей. «Встать в первый ряд на любом участке трассы для лыжных гонок (всего их было три) в 1982 году было невозможно. Люди с утра приезжали, занимали места, чтобы посмотреть на лыжников», — вспоминал красноярский историк спорта Валерий Усаков.

В обеих спартакиадах победителем стала сборная Москвы. Красноярский край в 1982 году занял лишь девятое место, а через четыре года — уже шестое. Всего в соревнованиях Спартакиад участвовало около 2,5 тыс. спортсменов, которых оценивали свыше 500 судей. Спортивная конкуренция была высокой: на спартакиады отправляли самых сильных спортсменов и отбирали лучших для участия в Олимпийских играх.

Екатерина Семьина специально для интернет-газеты Newslab.ru

Текст подготовлен с использованием материалов Энциклопедии Красноярского края, журнала «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог», сайта красноярские-архивы.рф и газеты «Городские новости».