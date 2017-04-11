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Кеша, авралы и 11 миллиардов: красноярские спартакиады 80-х

Кеша, авралы и 11 миллиардов: красноярские спартакиады 80-х

Интернет-газета Newslab.ru
11.04.2017
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К Спартакиаде 1982 года в Красноярске построили действительно немало спортивных объектов: Дворец спорта на острове Отдыха, биатлонный и лыжный стадионы, комплекс трамплинов на Николаевской сопке и на Каштаке, санную трассу на Торгашинском хребте, канатно-кресельную дорогу в Бобровом логу.

Стройка дворца спорта «Енисей» (сейчас Дворец спорта имени Ивана Ярыгина).
Фото из открытых источников
Изначально Дворец спорта предназначался для развития хоккея в Красноярске.
Фото из открытых источников
Во дворце спорта во время Спартакиады проходили соревнования хоккеистов и фигуристов.
Фото из открытых источников
Завершение строительства, 1981 год.
Фото из открытых источников
Дворец спорта сдали в эксплуатацию в ноябре 1981 года (pastvu.com).
Источник: pastvu.com
Интерьер дворца спорта в 1985 году
Источник: pastvu.com

Санная трасса была одним из самых проблемных объектов, так как строители начали работу только в июле 1981 года. Из-за аврала на стройке санный спорт даже хотели исключить из программы Спартакиады. Строителям пришлось работать в три смены, чтобы в феврале 1982 года, прямо перед началом соревнований, сдать объект и спасти репутацию Красноярска и его властей.

Не только сегодня вырубают лес ради спортивных объектов. Строительство санной трассы на Торгашинском хребте.
Фото из архива Леонида Сизова
Санная трасса была построена почти за полгода.
Фото из архива Леонида Сизова
Будущий судейский домик и опоры под желоб трассы.
Фото из архива Леонида Сизова
Длина трассы в 1982 году составляла 1 060 м, она имела 12 виражей, а перепад высот составлял 128 м.
Фото из архива Леонида Сизова
Один из виражей санной трассы, 1982 год.
Фото из архива Леонида Сизова
Тестовые соревнования на только что построенной санной трассе.
Фото из архива Леонида Сизова
Торжественное открытие санной трассы, 1982 год.
Фото из архива Леонида Сизова
Памятная доска (стоит слева на предыдущей фотографии) от коллектива строителей СМУ-6, адресованная саночникам Красноярска.
Фото из архива Леонида Сизова
Довольные успешным завершением стройки руководители
Фото из архива Леонида Сизова
Горожане пришли посмотреть на новые трассы
Фото из архива Леонида Сизова
Тренировки саночников
Фото из архива Леонида Сизова
А вот так, например, выглядит сегодня заброшенный трамплин на левобережной Николаевской сопке
Фото: Сергей Филинин

По некоторым данным, на подготовку к спартакиадам было потрачено 11 млрд советских рублей, хотя за точность этой суммы мы не поручимся — уж очень большая. Бюджет Универсиады-2019, по недавнему заявлению Владимира Путина, составляет 40,5 млрд. Если обе цифры верны, то выходит, что спартакиады 80-х обошлись государству гораздо дороже — ведь советский рубль и нынешний соотносятся примерно 1:100 (а некоторые эксперты считают, что курс еще выше).

Открытие канатно-кресельной дороги, начало 1980-х
Фото из архива Леонида Сизова
Открытие канатно-кресельной дороги, начало 1980-х
Фото из архива Леонида Сизова
Канатная дорога в Бобровом логу. Судя по деловому стилю одежды — очередная делегация чиновников
Фото из архива Леонида Сизова
На горнолыжных соревнованиях в Бобровом логу.
Фото из архива Леонида Сизова

Максим Уразов, гендиректор дирекции Универсиады-2019:
«Мы учитываем опыт Казани-2013, Сочи-2014 и красноярских Спартакиад. Весна в Сибири бывает или слишком тёплой, или слишком холодной, и чтобы избежать проблем на всех объектах снежных видов спорта мы используем дополнительные системы оснежения. Кроме того, каждый объект строится с учётом того, сколько зрителей и спортсменов его посетит, а такие сооружения, как Дворец спорта им. Ярыгина и Центральный стадион, проходят глобальную модернизацию. Для безопасности будет использоваться система разведения человеческих потоков. Ветераны спорта, участвовавшие в Спартакиаде 1982 года, помогают своими рекомендациями и выступают партнёрами, а эксперты по безопасности делятся мировым и российским опытом. Сначала мы в теории познакомимся с основными принципами организации безопасности, а потом отработаем все на практике во время тестовых соревнований. Это позволит провести Студенческие игры на высоком уровне».

Красноярские спартакиады омрачил ряд трагедий. Самая известная — давка на церемонии открытия Спартакиады 1982 года.

Считается, что ее причиной стало то, что власти выпустили на 3 тыс. билетов больше, чем было мест на стадионе.

Когда стало ясно, что все пришедшие на трибуны не поместятся, стали закрывать ворота, оставив только один проход для колонны спортсменов. Группа «лишних» зрителей попыталась пройти вслед за ними. Началась давка, в которой пострадало более сотни человек, шесть погибли.

На соревнованиях саночников в 1982 году 16-летнюю спортсменку Лену Литвинову перевернуло на сложном участке трассы, на входе в последний вираж. Девушка получила травмы, но ей нужно было добраться до финиша, и сделать это самостоятельно, чтобы не быть дисквалифицированной. К финишу юная саночница доползла на коленях.

В 1986 году произошла еще одна трагедия — при приземлении упал лыжник из города Горький (сейчас - Нижний Новгород) — он скончался по пути в больницу. После этого случая 70-метровый и 100-метровый трамплины закрыли.

100-метровый трамплин в Красноярске в 1982 году был самым высоким в стране.
Фото из архива Леонида Сизова
Строительство комплекса трамплинов на Каштаке.
Фото из архива Леонида Сизова
Красноярцы на фоне трамплина в Каштаке, 1980-е годы
Фото из архива Леонида Сизова

Символом красноярских спартакиад был соболек Кеша. На сувенирной продукции Кеша изображался выступающим во всех девяти видах спорта. К спортивному торжеству было выпущено около 30 тыс. значков с собольком, не считая прочих сувениров из керамики, дерева, пластмассы и металла, спортивных сумок, кубков и прочего. Кеша в 80-х был очень популярен — плакаты с ним висели на кухне, наверное, у каждого красноярца.

 

Красноярский школьник в костюме символа Спартакиады на церемонии открытия, 1982 год.
Источник: krskstate.ru
Спартакиада-82 была официально посвящена 60-летию Союза ССР.
Источник: krskstate.ru
Церемония открытия Спартакиады-82. Олимпийский мишка передает символическую эстафету собольку Кеше.
Фото из открытых источников
Парад открытия Спартакиады-82
Источник: krskstate.ru
Шествие членов спортивных обществ в Красноярске в дни Спартакиады-82.
фото из архива Леонида Сизова
Церемония открытия Спартакиады 1986 года на Центральном стадионе.
Источник: krskstate.ru
Буклеты и карты Спартакиады-82 с изображениями соболька Кеши.
фото из архива Леонида Сизова
Образ Кеши придумал красноярский художник-анималист Виктор Бахтин. Его соболек сопровождал и вторую красноярскую Спартакиаду 1986 года.
Источник: krskstate.ru

За состязаниями в Красноярске следило около миллиона зрителей. «Встать в первый ряд на любом участке трассы для лыжных гонок (всего их было три) в 1982 году было невозможно. Люди с утра приезжали, занимали места, чтобы посмотреть на лыжников», — вспоминал красноярский историк спорта Валерий Усаков.

В обеих спартакиадах победителем стала сборная Москвы. Красноярский край в 1982 году занял лишь девятое место, а через четыре года — уже шестое. Всего в соревнованиях Спартакиад участвовало около 2,5 тыс. спортсменов, которых оценивали свыше 500 судей. Спортивная конкуренция была высокой: на спартакиады отправляли самых сильных спортсменов и отбирали лучших для участия в Олимпийских играх.

Екатерина Семьина специально для интернет-газеты Newslab.ru

Текст подготовлен с использованием материалов Энциклопедии Красноярского края, журнала «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог», сайта красноярские-архивы.рф и газеты «Городские новости».

Уразов Максим Сергеевич
Уразов Максим Сергеевич
Генеральный директор АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске»

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