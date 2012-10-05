Tele2 отдает телефоны со скидкой

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 объявляет об акции в своем интернет-магазине. До вечера 15 сентября посетители могут приобрести популярные модели операторских смартфонов со скидкой 10%.

Для выбора в интернет-магазине доступны четыре популярных брендированных смартфона Tele2 — Midi LTE, Maxi, Maxi LTE, Maxi Plus. Стоимость гаджетов — от 3 591 рубля до 7 011 рублей.

Для получения скидки необходимо оформить заказ на сайте интернет-магазина, выбрать способом получения товара бесплатную курьерскую доставку, ввести промо-код «Tele2sale», дождаться звонка оператора и подтвердить свой заказ.

Бесплатная доставка заказа осуществляется с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 в течение семи рабочих дней, не включая день оформления заказа. Заказать бесплатную доставку гаджетов могут жители 130 городов и поселков Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Хакасии и Тывы. Детальный список населенных пунктов доступен на сайте.

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«В прошлом году мы запустили в продажу линейку брендированных смартфонов и постоянно расширяем ассортимент. Сейчас мы предлагаем уже шесть моделей доступных по цене смартфонов Tele2. Лидерами продаж остаются гаджеты Tele2 Mini, которые до сих пор — особенно в начале учебного года — покупают как горячие пирожки. Однако основной прирост продаж смартфонов Tele2 по сравнению с прошлым годом — более 60% — обеспечили модели Midi и Midi LTE. Клиентские предпочтения сдвигаются в сторону производительных смартфонов с большими экранами», — отметил Алексей Ядрышников, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.