Отопление в дома красноярцев поступит уже в понедельник

Глава города Эдхам Акбулатов озвучил дату подачи отопления в дома красноярцев.

Отопительный сезон в Красноярске стартует уже сегодня. В первую очередь тепло начнут подавать в социальные учреждения города. Эдхам Акбулатов потребовал, чтобы представители управления образования проконтролировали подачу тепла во все детские сады и школы, в том числе в капитально отремонтированные здания школы № 80, лицея 28, строящейся школы в жилом массиве «Иннокентьевский».

«Учитывая, что установилась дождливая погода, тепло в квартиры горожан будет поступать с 18 сентября, несмотря на то, что среднесуточная температура не достигнет еще +8 градусов. Представителям управляющих компаний и ТСЖ необходимо организовать системную работу по подключению жилых домов, выезду бригад, которые должны будут оперативно устранять аварии либо завоздушивание стояков», — подчеркнул Эдхам Акбулатов.

Оперативная информация о подключении будет ежедневно передаваться мэру. На следующей неделе руководители районных администраций проведут «горячие линии» по вопросам отопления.

Напомним, о полной готовности к отопительному сезону сегодня доложили представители СГК и «КрасКом». Самая крупная управляющая компания города «Жилфонд» также заявила, что все дома готовы к приему тепла. В прошлом году отопительный сезон начался позднее, 22 сентября.