Предприятия СГК в Красноярске готовы к отопительному сезону

Тепловые станции Сибирской генерирующей компании, дома «Жилфонда» и сетевое хозяйство «КрасКома» готовы к отопительному сезону 2017-2018 годов.

Подвел итоги ремонтной кампании на предприятиях СГК директор красноярского филиала Александр Шлегель. По его словам, объем ремонтной и инвестиционной программ по финансированию и запланированным работам на 20 % выше, чем в прошлом году. На сегодняшний день подготовка к холодам завершена.

«Наша задача в октябре получить паспорта готовности теплоисточников к прохождению осенне-зимнего периода. Комиссии уже созданы, к работе по получению документов на предприятиях приступили. Все ТЭЦ находятся в тесном взаимодействии с инспектирующими организациями, в первую очередь с Ростехнадзором. Все предписания, которые были выданы по станциям, нами выполнены, — пояснил Александр Шлегель. — Станции готовы к началу отопительного сезона, и никаких заминок по его старту у нас не будет».

На Красноярских ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 запасы топлива выше плановых, на Красноярской ТЭЦ-2 пополнение угольного склада ведется по графику, к 1 октября норматив будет обеспечен.

По словам руководителя Красноярской теплотранспортной компании Сергея Иванова, в 2017 году к ремонту запланировано 13,6 км сетей в однотрубном исчислении, из них более 10 км отремонтированы. Ремонты сетей, влияющие на начало отопительного сезона, а также капитальные ремонты магистральных теплосетей завершены. На всех участках, где велись земляные работы, компания восстанавливает нарушенное благоустройство. На настоящий момент закрыто 124 ордера по таким работам. Оставшиеся 52 ордера закроют до конца октября текущего года.

«Все обязательства по благоустройству мы, безусловно, выполним. Компания делает лучше, чем было: при восстановлении благоустройства после проведения ремонтных работ на теплотрассах компания взамен старого дорожного покрытия укладывает новый асфальт, устанавливает новые бордюры. В городе от этого становится однозначно лучше», — отметил Сергей Иванов.

Напомним, впервые красноярцы в летний период оставались без воды один раз не более чем на 11 суток. По словам Иванова, в прошлом году отключения в контурах ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 длились 12 суток, а потребители, получающие воду от ТЭЦ-1, оставались без воды дважды, общая длительность отключения горячего водоснабжения составляла 16 суток.

Многие вопросы качественной организации работ по подготовке к ОЗП удалось решить в тесном взаимодействии с «КрасКомом». Так, летом этого года в ходе капитального ремонта на котельной № 1 в Зеленой Роще горячее водоснабжение осуществлялось от ТЭЦ СГК по реверсивной теплотрассе. Совместным проектом является и работа по замещению малой котельной № 3 в Покровке. До конца года потребители, получающие тепло от малоэффективного источника, будут переключены на мощности Красноярской ТЭЦ-3, которая имеет современное природоохранное оборудование.

Говоря о подготовке к зиме муниципальных систем водоснабжения и водоотведения генеральный директор ООО «КрасКом» Олег Гончеров отметил, что в этом году компания в разы увеличила средства на капитальный ремонт сетей и оборудования. «КрасКом» завершил все регламентные работы на водозаборах и очистных сооружениях. План перекладки сетей будет перевыполнен в 1,5 раза. Фактический объем ремонтных работ в 9 раз превышает показатели выполнения производственной программы 2016 года.

«Сегодня мы работаем в большой команде специалистов, и технические задачи решаем совместно. Напомню, что объединив усилия, нам удалось снизить тариф на тепло для потребителей «КрасКома». Если до 1 января 2017 года жители Солнечного, поселков Лалетино и Покровка, а также 1, 2, 3, 4 и 8-м микрорайонов Зеленой Рощи платили за одну гигакалорию 2,5 тысячи рублей, то теперь — 1,5 тысячи, как и 80 % красноярцев-потребителей АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», — пояснил Олег Гончеров.

Генеральный директор ГУК «Жилфонд» Наталья Жавнова отметила, что весь жилищный фонд, который находится под управлением компании — 2 141 дом — с первых чисел сентября готов к приему тепла: «1 сентября в департаменте городского хозяйства Красноярска мы получили самый главный документ — паспорт готовности к зиме. Этому, безусловно, способствовало и плотное взаимодействие Городской управляющей компании со всеми ресурсоснабжающими организациями, и четко составленный график подготовки многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону».

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В рамках работ по подготовке домов к зиме были выполнены ремонты трубопроводов и запорной арматуры центрального отопления, ремонты кровель, инженерных сетей, герметизация межпанельных стыков, утепление и замена дверей и окон — всего 33 вида работ.

Дату старта отопительного сезона в Красноярске определяет муниципалитет. Согласно законодательству, для запуска отопления среднесуточная температура в течение пяти дней не должна превышать +8 °C. В первую очередь, после публикации распоряжения главы города о старте сезона, тепло получат социальные объекты — детские сады, школы и больницы. Жилые дома к системе отопления будут подключаться во вторую очередь.