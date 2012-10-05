Чемпион Европы по паратриатлону работает физруком в красноярской школе

В красноярской школе № 50 (ул. Глинки, 2б) уроки физической культуры преподает чемпион Европы по паратриатлону Владимир Солодовников, сообщили в пресс-службе главного управления образования городской администрации.

Учитель работает в общеобразовательном учреждении более 20 лет. Только однажды по просьбе коллег он ушёл от детей на тренерскую работу в спортивное учреждение, однако совсем скоро вернулся обратно. Педагог — инвалид детства. В 11 лет он попал под машину, многочисленные операции результата не дали, врачи были вынуждены ампутировать ему ногу. Для самого Владимира Солодовникова, его семьи произошедшее стало поводом для кардинальных перемен в жизни.

Именно после аварии будущий учитель физкультуры увлёкся туризмом, стал ходить вместе с друзьями в многодневные походы. Потом Владимир Солодовников начал заниматься спортом, получил высшее образование по специальности «Тренер-педагог по организации физкультурно-массовой работы и туризму».

Сегодня учитель школы № 50 — чемпион России по триатлону среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, бронзовый призёр первенства Германии по лыжным гонкам, чемпион мира по триатлону. Кроме того, педагог стал первым красноярцем с инвалидностью, который совершил прыжок с парашютом. Также Владимир Солодовников участвовал в полумарафоне «Июльская жара», в этапе кругосветного международного велопробега и в автопробеге вокруг Каспийского моря с восхождением на высоту 2 800 м в предгорьях иранского вулкана Демавенд. В планах — участие в соревнованиях по триатлону Ironman.

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У Владимира Солодовникова счастливая семья, три дочери и четверо внуков, отмечают в управлении образования. Педагог заботится не только о своих близких, но и обо всех своих учениках. Он уверен, что вложенные в детей силы и эмоции обязательно принесут результат. Педагог не просто учит детей физкультуре, он стремится привить им лучшие человеческие качества. Помимо обычных уроков, ученики посещают школьный тренажерный зал, учатся кататься на лыжах, коньках и ходят в походы.