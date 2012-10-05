«Исчезла культура дворовых развлечений»: красноярских школьников учат подвижным играм

В Красноярском лицее № 28 (ул. Профсоюзов, 17) педагоги приучают школьников к дворовым играм.

Как рассказали в пресс-службе главного управления образования администрации города, учителя лицея пришли к выводу, что дети не хотят проводить время во дворах. Если дошкольников еще можно встретить на детских площадках, то дети постарше редко играют на улице. «Исчезла культура дворовых развлечений», — отмечают учителя.

«Формируя программу работы детских пришкольных лагерей, педагоги решили выяснить, как проводят свободное время их ученики. На вопрос: „В какие игры ты любишь играть?“ ребятишки начали перечислять игры компьютерные. Чтобы отвлечь детей от виртуальной реальности в лицее № 28 реализовали проект „Игры нашего детства“. На уроках физкультуры и на занятиях в пришкольном лагере лицеисты учат правила игр „Городки“, „Лапта“, „Выжигала“, „Цепи кованные“, „Хали-хало“. Причём в школьных мероприятиях принимают участие родители, бабушки и дедушки ребятишек, они же и выступают в роли „учителей“, передают „по наследству“ игровые традиции своего детства», — рассказала директор лицея № 28 Алла Катцына.

Педагоги отмечают, что весёлые подвижные игры имеют очевидный воспитательный эффект. Совместные развлечения объединяют детей, дают возможность найти друзей, формируют чувство сопричастности, учат проигрывать, отстаивать свои интересы, работать в команде, ставить перед собой цели. Кроме того, дворовые развлечения помогают ребёнку усвоить социальный опыт многих поколений, развивает умение соотносить собственные и общественные ценности и нормы.

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«Во всех коллективных играх решается единая задача — найти способ сотрудничества, взаимодействия на пути к общей цели, действуя в рамках установленных норм и правил. К тому же для дворовых игр не нужно специальное дорогостоящее оборудование, для большинства развлечений необходимо только свободное пространство и мяч. Вместе с тем необходимость выполнять правила и преодолевать препятствия способствует воспитанию волевых качеств — выдержки, смелости, решительности, умению справляться с отрицательными эмоциями», — добавили в управлении образования.