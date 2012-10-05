В Абакане две недели не могут найти пропавшую по дороге из бара девушку

Пропавшую второго сентября жительницу Абакана до сих пор не нашли. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по республике Хакасия.

Последний раз 24-летнюю Оксану Литвинову видели в баре «Арсенал» на ул. Пушкина — поздним вечером 1 сентября девушка пришла туда со своей подругой. Утром 2 сентября она вышла из бара и пропала. Родственники обратились в правоохранительные органы, но найти Оксану Литвинову так и не удалось.

5 сентября следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Знакомые девушки и полицейские продолжают искать ее в городе. Они осматривают дамбы и дренажные каналы, а также распространяют ориентировки.

«В настоящее время по делу проведены осмотры места происшествия, назначена генетическая экспертиза, допрашиваются свидетели, дано поручение сотрудникам уголовного розыска полиции на установление места нахождения потерпевшей, возможных свидетелей и лиц, которые могут быть причастны к исчезновению женщины», — отметили в следственном управлении.