Красноярцы оказались заложниками огромной пробки (видео)

На левобережье Красноярска образовалась огромная пробка. Практически полностью парализовано движение на четвертом мосту, значительном участке улицы Дубровинского и отрезке улицы Диктатуры Пролетариата до проспекта Мира. Как сообщают очевидцы, дорожный затор образовался с самого утра, многие красноярцы из-за этого опоздали на работу.

Дорожную обстановку красноярцы активно обсуждают в социальных сетях. Некоторые пользователи предположили, что затор могло вызвать ДТП, которое произошло на перекрестке улиц Маркса и Диктатуры Пролетариата. В пресс-службе ГИБДД сообщили, что мелкая авария на перекрестке центральных улиц не повлияла на дорожную обстановку: при столкновении никто не пострадал, и автомобили оперативно убрали с проезжей части.

По словам дорожных инспекторов, ситуация сложилась из-за ремонтных работ на центральных улицах. На улице Диктатуры Пролетариата от улицы Карла Маркса до проспекта Мира рабочие укладывают бетонные блоки, из-за чего полностью перекрыто движение по правому и среднему рядам. Свободен для проезда автомобилей только левый ряд.

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Согласно сервису «Яндекс.Пробки», средняя скорость движения автомобилей в пробке на левобережье составляет 3 км/ч.

Дорожные инспекторы просят учитывать эту информацию при планировании маршрута.

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