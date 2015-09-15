Штрафы для самолетных дебоширов увеличат в десять раз

Минтранс России разработал новый закон, ужесточающий наказание для авиахулиганов и дебоширов. Об этот сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

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В ряду прочего, в этом проекте за невыполнение «законных распоряжений командира воздушного судна» пассажира предлагается штрафовать его на 20-40 тысяч рублей. Или же накладывать административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток. Сейчас за подобные действия придется заплатить всего 2-5 тысяч рублей.

Помимо этого, предполагается появление отдельного наказания для хулиганов — действия подобного рода приведут к штрафу в 30-50 тысяч рублей или административному аресту на 10-15 суток.

Необходимость внесения подобных изменений в Минтрансе объясняют ростом числа подобных происшествий - если в 2013 году таковых было зарегистрировано порядка 7,2 тысячи, то в 2016 году – уже более 8 тысяч.

«Действующие сегодня штрафы были утверждены еще в декабре 2009 года. Общий объем инфляции с того момента составил около 80 %, в связи с чем значение установленного административного наказания сократилось в несколько раз, - сказано в пояснительной записке к проекту Минтранса, которая размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, - поэтому эти меры нуждаются в пересмотре».