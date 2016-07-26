27 успешных лет: торговая сеть «НОВЭКС» дарит подарки в честь своего дня рождения

Торговая сеть товаров для дома «НОВЭКС», основанная в Алтайском крае, в этом году отмечает свой 27 день рождения. За время своего существования компания стала крупнейшей сетью магазинов по продаже товаров для дома и красоты за Уралом. На данный момент розничная сеть насчитывает 215 магазинов в 7 регионах Сибири, в том числе в Красноярском крае и Хакасии.

За год существования в Красноярском крае «НОВЭКС» уже успел завоевать признание покупателей. Об этом говорят многочисленные отзывы на сайте с отзывами Flamp.ru.

Татьяна Берденко: «Очень нравится новый магазин на Вильского, в „Рябине“. Я не знала, что вообще есть такой магазин, но благодаря хорошей рекламе решила зайти и не пожалела! Продавцы вежливые, приветливые и просто очень приятные. Ассортимент товара порадовал также, как и цены. Они на порядок ниже „Эльсити“ и „Командора“. Есть интересные акции. Теперь я ваш постоянный покупатель».

Swetik5159: «Если вы еще не были в этом магазине — обязательно его посетите. Очень большой выбор бытовой химии, косметики, товаров для дома, есть и парфюмерия. Очень много всякой мелочевки для дома по низкой цене, что радует глаз и кошелек. Еще там всегда проходят акции. Как-то накупила там всего, а на кассе дали подарок — большую банку мягкого косметического мыла и купон на подарок в магазин „585“. Еще в розыгрыше призов участвовала. Жаль, что не выиграла. Когда бываю в этом ТЦ, всегда спускаюсь в цоколь за чем-нибудь „внусненьким“».

Сейчас в Красноярском крае «НОВЭКС» представлен десятью магазинами, пять из них — в Красноярске. Удобное расположение магазинов, в разных районах города позволяет комфортно совершать покупки необходимых товаров по пути домой.

В честь своего 27-летия «НОВЭКС» проводит масштабную акцию. Каждый покупатель может выиграть 100 000 рублей до 29 октября каждую неделю. Для этого достаточно приобрести товары Procter and Gamble на сумму от 299 рублей, зарегистрировать код с чека на сайте promo.novex-trade.ru и ждать результатов розыгрыша каждую неделю. Посмотреть полные правила участия и список товаров, участвующих в акции, можно здесь.

Еще в честь дня рождения «НОВЭКС» в ближайшие выходные 23-24 сентября покупателей магазинов ждет скидка 12% на весь ассортимент в розничной сети, а также в интернет-магазине. Принимайте участие в розыгрыше, становитесь постоянным покупателем и частью 27-летней истории компании «НОВЭКС»!