В России всего 12 % детей абсолютно здоровы

В Роспотребнадзоре заявили, что за последние 10 лет резко снизилось количество детей, не имеющих никаких заболеваний. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В России за последнее время у детей во всех возрастных группах наблюдается резкое увеличение функциональных нарушений (в 1,5 раза) и хронических заболеваний (в 2 раза). «Более половины школьников 7–9 лет и 60 % старшеклассников имеют хронические болезни», — заявили в Роспотребнадзоре. Врачи отмечают, что среди учащихся всего 10-12 % детей могут похвастаться отсутствием проблем со здоровьем.

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Одной из причин, которые приводят к увеличению больных детей, назвали неправильное питание. По мнению сотрудников Роспотребнадзора, им дают мало молочных продуктов, растительных масел, овощей и фруктов, они редко едят рыбу. Все это приводит к недостаточному потреблению кальция, железа, йода, цинка и пищевых волокон. Вместе с этим, дети получают больше, чем им нужно соли, специй, сахара и некачественных жиров.

Недостатки в питании приводят к болезням желудочно-кишечного такта, к анемии и болезням обмена веществ — ожирению и сахарному диабету.