Супергерой устроил красноярским школьникам экскурсию по музею железной дороги

13 сентября в музее истории Красноярской железной дороги прошла первая интерактивная экскурсия «История твоей безопасности» для школьников. Главная цель мероприятия — предупреждение детского травматизма на магистрали. Уникальную экскурсию для детей создали специалисты КрасЖД.

Во время познавательной экскурсии дети узнали о правилах безопасного поведения на железной дороге и о том, почему магистраль — зона повышенной опасности. Юным посетителям музея показали модели железнодорожной техники и макеты станций, рассказали о движении поездов, об опасности проводов контактной сети и о том, почему вагоны могут поехать внезапно, а поезд невозможно остановить мгновенно.

Главным экскурсоводом для школьников стал Железный Макс — супергерой Красноярской железной дороги. Это главный персонаж комикса, созданного железнодорожниками для младших школьников. По его сюжету, Железный Макс, как настоящий супергерой, приходит на помощь детям, когда они оказываются на магистрали и помогает вспомнить правила безопасного поведения.

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В каждом зале музея школьники узнали от Железного Макса об одном из основных правил поведения на железной дороге, а затем супергерой сыграл с ними в игру. Также в ходе увлекательной экскурсии дети собирали тематические пазлы, рисовали знаки безопасности и приняли участие в спортивных соревнованиях, которые также связаны с правилами поведения на магистрали.

Планируется, что на интерактивных экскурсиях «История твоей безопасности» в музее Красноярской железной дороги побывают около 2 000 учащихся школ Красноярска