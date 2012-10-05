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Супергерой устроил красноярским школьникам экскурсию по музею железной дороги
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Супергерой устроил красноярским школьникам экскурсию по музею железной дороги

15 сентября 16:10
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13 сентября в музее истории Красноярской железной дороги прошла первая интерактивная экскурсия «История твоей безопасности» для школьников. Главная цель мероприятия — предупреждение детского травматизма на магистрали. Уникальную экскурсию для детей создали специалисты КрасЖД.

Во время познавательной экскурсии дети узнали о правилах безопасного поведения на железной дороге и о том, почему магистраль — зона повышенной опасности. Юным посетителям музея показали модели железнодорожной техники и макеты станций, рассказали о движении поездов, об опасности проводов контактной сети и о том, почему вагоны могут поехать внезапно, а поезд невозможно остановить мгновенно.

Школьникам показали макеты станций Красноярской железной дороги
Фото: пресс-службе Красноярской железной дороги
Особый интерес у ребят вызвали экспонаты, рассказывающие о строительстве крупных тоннелей и мостов
Фото: пресс-службе Красноярской железной дороги
Внезапное появление Железного Макса — супергероя РЖД стало для ребят полной неожиданностью
Фото: пресс-службе Красноярской железной дороги
Школьники на скорость собирали головоломки
Фото: пресс-службе Красноярской железной дороги
Правила безопасности ребята с Железным Максом разбирали на экспонатах музея
Фото: пресс-службе Красноярской железной дороги
Подвижные игры — важная часть экскурсии «История твоей безопасности»
Фото: пресс-службе Красноярской железной дороги
Ребята закрепляют полученные знания
Фото: пресс-службе Красноярской железной дороги
«Создай свой знак безопасности» — такой конкурс придумали для ребят железнодорожники
Фото: пресс-службе Красноярской железной дороги
Каждый школьник получил в подарок от Железного Макса раскраску и настольную игру «Путешествие в страну Безопасность»
Фото: пресс-службе Красноярской железной дороги

Главным экскурсоводом для школьников стал Железный Макс — супергерой Красноярской железной дороги. Это главный персонаж комикса, созданного железнодорожниками для младших школьников. По его сюжету, Железный Макс, как настоящий супергерой, приходит на помощь детям, когда они оказываются на магистрали и помогает вспомнить правила безопасного поведения.

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В каждом зале музея школьники узнали от Железного Макса об одном из основных правил поведения на железной дороге, а затем супергерой сыграл с ними в игру. Также в ходе увлекательной экскурсии дети собирали тематические пазлы, рисовали знаки безопасности и приняли участие в спортивных соревнованиях, которые также связаны с правилами поведения на магистрали.

Планируется, что на интерактивных экскурсиях «История твоей безопасности» в музее Красноярской железной дороги побывают около 2 000 учащихся школ Красноярска

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