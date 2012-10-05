«Малая Менделеевка» ГХК поборется за звание лучшего проекта на Всероссийском конкурсе

Сетевая химическая академия «Малая Менделеевка», созданная при поддержке Горно-химического комбината (предприятие Госкорпорации «Росатом», дивизион ЗСЖЦ), стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса дополнительных общеобразовательных программ для одарённых детей и талантливой молодёжи в Красноярском крае в номинации «Инженерный талант» (техника и технологии).

Всего в конкурсе участвовало 13 учебных заведений Красноярского края. В своей номинации «Малая Менделеевка» соперничала с образовательными центрами Краевого дворца пионеров, Ачинским центром творчества и развития «Планета талантов», общеобразовательными учреждениями и центрами развития Назарово, Лесосибирска и Шарыпово. Победители регионального этапа, занявшие первые три места в рейтинге соответствующих номинаций, примут участие в федеральном этапе конкурса.

Напомним, новая школьная химическая лаборатория для учащихся 8-10 классов создана в 2016 году на базе городской общеобразовательной школы № 97 (ЗАТО Железногорск). Главная цель проекта — развитие у старшеклассников интереса к естественным наукам, необходимым для успешной учебы в университетах по востребованным на комбинате специальностям. В «Малой Менделеевке» занимаются дети из разных школ города.

В интерактивном формате они углублённо изучают химию и физику, осваивают навыки исследовательской работы, профессии «Лаборант химического анализа» и «Лаборант физических испытаний», изучают технический английский язык и математическую статистики.

«Наша задача — сформировать у ребят интерес к выбору химической профессии, необходимой для Горно-химического комбината, — поясняет куратор проекта со стороны ГХК — главный специалист предприятия по кадрам, доктор педагогических наук, академик Рудольф Жданов. — Кроме педагогов школ № 97 и № 93 к учебному процессу 2016-2017 были привлечены учёные силы Сибирского государственного технологического университета: примерно раз в неделю в „Малую Менделеевку“ приезжали учёные-химики. Также в реализации этого проекта активно участвуют молодые учёные и аспиранты ГХК и специалисты Спецстроя».

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В рамках идеи сетевой химической академии Горно-химический комбинат помогает не только ученикам. Предприятие поддерживает и всех преподавателей, принимающих участие в проекте «Малая Менделеевка». Кроме того, атомщики помогают школам со снабжением учебных классов необходимыми для опытов реагентами и проводят экскурсии в производственные лаборатории предприятия.

Проект «Малая Менделеевка» продолжит свою работу и в новом учебном году.