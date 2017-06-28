Фоторепортаж: Главные по тарелочкам

На стрелковом стенде «Горно-химического комбината» состоялись первые в истории Железногорска (а в Красноярском крае — первые в этом веке) детские соревнования по стендовой стрельбе. О том, как они прошли и кто из участников метит в будущие олимпийцы фоторепортаж Newslab.ru.

Открытое стрельбище посреди сибирской тайги, старшеклассники, не по-детски метко попадающие по мишеням, болельщики — они переживают не меньше, чем сами участники. Место действия — стрелковый стенд «Горно-химического комбината».

Открытая в 2010 году площадка — одна из основных тренировочных баз для работников филиала ФГУП «Атом-охрана», задействованных на охране объектов ГХК. Год назад на стрелковом стенде была создана детская секция и начались тренировки. Лучшие из лучших вышли на первые в истории города детские соревнования.

Владимир Фольц, эксперт социального отдела, председатель спортивного совета ФГУП «Горно-химический комбинат», рассказал:

«Детская секция по стендовой стрельбе в Железногорске появилась ровно год назад. Можно сказать, звезды сошлись: тренер ребят и инициатор открытия секции Павел Тюкавкин — фанат своего дела, ставит перед собой высокие цели — воспитать олимпийских чемпионов; генеральный директор ГХК Петр Гаврилов идею открытия секции поддержал. Каждая из сторон вкладывает в работу душу — это видно и на сегодняшних соревнованиях, где ни одна мелочь не осталась без внимания, поэтому и результат получается хороший».

Изначально в детскую секцию по стендовой стрельбе набрали 30 ребят в возрасте от 11 до 16 лет. Через год занятий треть из них отсеялась. Тренер Павел Тюкавкин — в прошлом он 18 лет занимался стендовой стрельбой и был кандидатом в сборную Советского союза по этому виду спорта — объясняет: стрельба — занятие непростое, как физически, так и эмоционально.

Кроме того, стендовая стрельба — спорт недешевый: к примеру, один патрон стоит 12 рублей. Поэтому работа детской секции по этому виду спорта вряд ли была бы возможна без поддержки «Горно-химического комбината». В этом году секция стала одним из победителей пятого благотворительного конкурса социальных проектов «ГХК ТОП-20».

Павел Тюкавкин, инженер управления режима и физзащиты «Горно-химического комбината», тренер, отметил: