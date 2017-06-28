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Фоторепортаж: Главные по тарелочкам

Фоторепортаж: Главные по тарелочкам

Интернет-газета Newslab.ru
28.06.2017
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Открытое стрельбище посреди сибирской тайги, старшеклассники, не по-детски метко попадающие по мишеням, болельщики — они переживают не меньше, чем сами участники. Место действия — стрелковый стенд «Горно-химического комбината».

Открытая в 2010 году площадка — одна из основных тренировочных баз для работников филиала ФГУП «Атом-охрана», задействованных на охране объектов ГХК. Год назад на стрелковом стенде была создана детская секция и начались тренировки. Лучшие из лучших вышли на первые в истории города детские соревнования.

Первые детские соревнования по стендовой стрельбе открыл Петр Гаврилов, генеральный директор ГХК.
Фото: пресс-служба ФГУП «Горно-химический комбинат»
Он поздравил ребят со стартом состязаний и пожелал победы сильнейшим.До начала состязания остаются считанные секунды. Флаг соревнований поднимает чемпион Светского союза по стендовой стрельбе Владимир Ракшин.
Ребята размялись, получили ружья и патроны, и вышли на позицию — прицелиться. Сейчас начнется самое интересное — каждый из них покажет, чему научился за этот год.
Пока один стреляет по мишеням, другие участники не теряют время и отрабатывают технику выстрела.
За соблюдением правил следит строгий, но справедливый судья.
К стрелковому полю приковано и внимание болельщиков.

Владимир Фольц, эксперт социального отдела, председатель спортивного совета ФГУП «Горно-химический комбинат», рассказал:

«Детская секция по стендовой стрельбе в Железногорске появилась ровно год назад. Можно сказать, звезды сошлись: тренер ребят и инициатор открытия секции Павел Тюкавкин — фанат своего дела, ставит перед собой высокие цели — воспитать олимпийских чемпионов; генеральный директор ГХК Петр Гаврилов идею открытия секции поддержал. Каждая из сторон вкладывает в работу душу — это видно и на сегодняшних соревнованиях, где ни одна мелочь не осталась без внимания, поэтому и результат получается хороший».

Участникам соревнований повезло с погодой — день солнечный и безветренный. В ветреную погоду поражать мишени намного сложнее.
Фото: пресс-служба ФГУП «Горно-химический комбинат»
Запомните эти лица...
...среди них точно есть будущие чемпионы России по стендовой стрельбе.
Быстрые и меткие!
Судя по выражению лица — сосредоточенному и целеустремленному — этот участник и вовсе нацелился на Олимпийские игры.
В перерывах между стрельбами тренер Павел Тюкавкин разбирает типичные ошибки ребят и дает ценные наставления.
Результатами одних тренер явно не доволен.
А другие, наоборот, радуют. Во время соревнований 7 из 19 участников выполнили III-й взрослый разряд по стендовой стрельбе — заработали 7 очков за одну серию.

Изначально в детскую секцию по стендовой стрельбе набрали 30 ребят в возрасте от 11 до 16 лет. Через год занятий треть из них отсеялась. Тренер Павел Тюкавкин — в прошлом он 18 лет занимался стендовой стрельбой и был кандидатом в сборную Советского союза по этому виду спорта — объясняет: стрельба — занятие непростое, как физически, так и эмоционально.

Кроме того, стендовая стрельба — спорт недешевый: к примеру, один патрон стоит 12 рублей. Поэтому работа детской секции по этому виду спорта вряд ли была бы возможна без поддержки «Горно-химического комбината». В этом году секция стала одним из победителей пятого благотворительного конкурса социальных проектов «ГХК ТОП-20».

Стендовая стрельба — зрелищный вид спорта. Мишени вылетают то справа, то слева; после каждого выстрела ружье дымит, прямо как в вестернах.
За поражение каждой такой мишени-тарелочки стрелок получает одно очко.
Мишени вылетают с периодичностью от 1 до 3 секунд — о том, в какой промежуток времени появится «тарелочка», участники не знают.
За одну серию — всего их в соревнованиях две, можно заработать 14 очков.
«Продуть» ствол, чтобы в нем не остался сор — обязательная процедура перед тем, как зарядить ружье новыми патронами.
«Бассейн» с отстрелянными гильзами как арт-объект стрелкового стенда — гости соревнований делают на его фоне сэлфи.
Отстрелялись! Финальная точка соревнований — награждение победителей. Самые меткие стрелки — победители соревнований: Андрей Поздняков — I место; Владислав Мельников , Валерия Макарова — II место...
Фото: пресс-служба ФГУП «Горно-химический комбинат»
...Максим Тунгусов, Дарья Кузнецова — III место.
Фото: пресс-служба ФГУП «Горно-химический комбинат»

Павел Тюкавкин, инженер управления режима и физзащиты «Горно-химического комбината», тренер, отметил:

«Соревнования — это верхушка айсберга: выстрелы, болельщики, адреналин. Но большую часть времени занятия идут в тире — это „холостая“ тренировка продолжительностью 3-4 часа. Даже взрослые часто не выдерживают такой ритм, поэтому остались самые сильные — те, кто проявил характер. С ними мы и продолжим дальнейшую работу — в планах соревнования сначала регионального, а потом и федерального уровня. Кто знает, может быть среди ребят есть и будущий олимпийский чемпион».

Гаврилов Петр Михайлович
Гаврилов Петр Михайлович
Депутат Заксобрания Красноярского края, гендиректор Железногорского горно-химического комбината

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