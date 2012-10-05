За трюки с младенцем экстремала из Зеленогорска отправили на общественные работы

Сегодня, 15 сентября, Зеленогорский городской суд признал 31-летнего местного жителя виновным в жестоком воспитании и обращении с малолетней дочерью. Мужчине грозило до 3 лет колонии. Но суд назначил ему 300 часов общественных работ. Эту информацию Newslab.ru подтвердила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

На своей странице в социальной сети мужчина выложил видео, на котором запечатлено, как он катает десятимесячную дочь на окне машины BMW — он посадил девочку в оконный проем и ехал со скоростью около 70 км/ч по ул. 2-я Промышленная города Зеленогорска. Кроме того, 1 февраля 2016 года он забрался на крышу 9-этажного дома, встал за перила на край крыши, взял за левую ногу трехмесячную дочь и на вытянутой руке удерживал ее головой вниз.

После скандала мужчина удалил шокирующие снимки. Сначала он заявил, что проделывал трюки с интерактивной куклой, но не смог ее предоставить. Затем он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также заявил особый порядок рассмотрения уголовного дела в суде (такой порядок предусматривает более мягкие санкции: до 2/3 от максимального размера самой строгой санкции за преступление).

Добавим, мужчина вместе с супругой воспитывает двух девочек: 2015 и 2017 годов рождения. Хотя отец официально нигде не работает, дети живут в достатке.