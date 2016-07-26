Красноярцы за сутки разобрали бесплатные автокресла

Вчера в Красноярске открылся пункт проката детских автокресел, где каждый желающий мог на две недели бесплатно взять удерживающее устройство для ребенка. В первый же день работы пункта красноярцы разобрали все удерживающие устройства.

Автоинспекторы призывают красноярцев, у которых детские автокресла, которые уже не используются, передать их в пункт проката. Кресла можно приносить в сам пункт проката, расположенный на улице Брянской, 23 Б, здесь их принимают с 9 утра до 5 вечера, либо в отдел пропаганды ГИБДД (Брянская, 23) — там их принимают с 9 утра до 6 вечера.

В ГИБДД пообещали рассказать обо всех, которые пожертвуют кресла. Дорожные полицейские надеются, что при помощи красноярцев удастся наладить бесперебойную работу пункта проката.