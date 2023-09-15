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Депутат: главу краевого следственного управления отстранили от должности
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Депутат: главу краевого следственного управления отстранили от должности

15 сентября 19:56
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Руководителя ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю Игоря Напалкова отстранили от должности. Об этом на своей странице Facebook сообщила депутат Законодательного собрания Елена Пензина.

По ее словам, в ближайшее время в Красноярск приедет комиссия из Следственного комитета России. Им предстоит провести проверку в Следственном управлении по Красноярскому краю.

«Игорь Валерьевич Напалков на время проведения проверки отстранен от занимаемой должности. Временно исполняет обязанности руководителя — Александр Расстрыгин», — пояснила депутат.

Публикация о проверке
Скриншот: facebook.com/epenzina

Старший помощник руководителя краевого управления Ольга Шаманская информацию не подтвердила, но и не опровергла. Она пояснила, что комментарий по ситуации могут дать только представители Следственного комитета России. Получить там подтверждение не удалось, так как единственный контактный телефон, указанный на официальном сайте ведомства, переведен в режим факса.

Напалков Игорь Валерьевич
Напалков Игорь Валерьевич
Глава следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю
Пензина Елена Евгеньевна
Пензина Елена Евгеньевна
Депутат Законодательного Собрания Красноярского края III созыва

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