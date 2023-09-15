Депутат: главу краевого следственного управления отстранили от должности

Руководителя ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю Игоря Напалкова отстранили от должности. Об этом на своей странице Facebook сообщила депутат Законодательного собрания Елена Пензина.

По ее словам, в ближайшее время в Красноярск приедет комиссия из Следственного комитета России. Им предстоит провести проверку в Следственном управлении по Красноярскому краю.

«Игорь Валерьевич Напалков на время проведения проверки отстранен от занимаемой должности. Временно исполняет обязанности руководителя — Александр Расстрыгин», — пояснила депутат.

Старший помощник руководителя краевого управления Ольга Шаманская информацию не подтвердила, но и не опровергла. Она пояснила, что комментарий по ситуации могут дать только представители Следственного комитета России. Получить там подтверждение не удалось, так как единственный контактный телефон, указанный на официальном сайте ведомства, переведен в режим факса.

Напалков Игорь Валерьевич Глава следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю