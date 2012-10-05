Главный красноярский следователь и прокурор стали «богаче»

Глава следственного управления СК по Красноярскому краю Игорь Напалков и прокурор региона Михаил Савчин отчитались о доходах за 2016 год.

Как следует из декларации, Игорь Напалков в прошлом году заработал чуть более 7 млн рублей, что значительно больше, чем в 2015 году, когда он отчитался о доходе в 3,96 млн рублей. Доходы его супруги практически не изменились и составили 211 тыс. рублей (в 2015 году — 219 тыс. рублей).

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Согласно официальным данным, в собственности Напалкова по-прежнему нет недвижимости, а у жены появилась квартира в России площадью 77,3 кв.м — она указана вместо объекта незавершенного строительства и земельного участка, заявленных в 2015-м. Игорь Напалков ездит на автомобиле Mercedes Benz E-400, а его жена — на BMW Х3.

Прокурор края Михаил Савчин заработал за 2016 год 3,73 млн рублей (в 2015 году его доход составил 3,59 млн рублей). Супруга главного прокурора тоже стала немного «богаче» — она задекларировала доход в 1,30 млн рублей (напомним, в 2015 году она заработала 1,23 млн рублей). В собственности семьи, как и прежде, две квартиры (119,4 и 34,1 кв. м) и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Доходы председателя Красноярского краевого суда и главы ГУ МВД региона пока не обнародованы.