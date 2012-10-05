СМИ: главного красноярского следователя отстранили после жалобы

Руководителя главного следственного управления СК по Красноярскому краю Игоря Напалкова временно отстранили от должности после жалобы местной жительницы. Об этом сегодня сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Напомним, об отстранении Напалкова стало известно 15 сентября. Сообщалось, что в Красноярск в ближайшее время приедет комиссия из Следственного комитета России и проведет проверку. Но причины таких решений не уточнялись.

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С громким делом о коррупции в рядах красноярской полиции проверку не связывают. Источник ТАСС заявил, что она началась после жалобы жительницы Красноярского края, которая обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину. Что именно стало поводом для жалобы, не уточняется. Получить комментарий представителей Следственного комитета России так и не удалось.

По данным некоторых красноярских СМИ, которые также ссылаются на источники, Напалкова отстранили на 2 месяца, а связано это с гибелью 16-летней школьницы в заповеднике «Столбы» в сентябре 2016 года. Напомним, девочка упала со скалы с большой высоты. В заповедник она пришла вместе с одноклассниками, подростков сопровождал учитель. Журналисты сообщают, что уголовное дело по статье «Халатность» на преподавателя так и не завели.

Напалков руководит ГСУ СКР по Красноярскому краю с мая 2011 года. До этого он работал и.о. руководителя.