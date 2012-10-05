«Приветствовал полицейских улыбкой»: ездивший без прав блогер назвал себя образцовым водителем

Скандальный красноярский блогер-велосипедист Роман Романов, которого уличили в езде на микроавтобусе без водительских прав, рассказал, почему его ни разу не остановили сотрудники ГИББД. Он уверен, что настолько хорошо водит машину, что у полицейских даже не могло возникнуть подозрений в его адрес.

Напомним, скандал вокруг блогера вспыхнул в начале сентября. Читатель Newslab.ru заметил, как мужчина, который сам признавался в отсутствии прав, катается по городу за рулем автомобиля Toyota Hice. Сначала Романов отрицал обвинения в свой адрес, но после у журналистов появилось видео, на котором было запечатлено, как он управляет автомобилем. Тогда блогер признался, что за несколько лет не смог накопить на обучение в автошколе, поэтому решил подработать таксистом. После скандальной истории один из подписчиков Романова перечислил ему недостающие 16 тыс. рублей.

Интернет-пользователи обрушились с критикой не только в адрес блогера-нарушителя, но и отругали сотрудников ГИБДД, которые не вычислили его. Накануне Романов рассказал, как ему удалось долгое время избегать полицейских.

«Ну подумайте сами, на каких основаниях они будут тормозить водителя, который двигается ровно, уверенно, соблюдая абсолютно все правила дорожного движения: пропускает пешеходов на переходах, не пересекает стоп-линию, не разгоняется больше 70 км/час (если нет никаких других ограничений), пристегнут ремнем безопасности и едет на чистой машине с чистыми номерами, из которой приветствует полицейских кивком головы и улыбкой, а не отводит глаза, делая морду кирпичом. Да будь я хоть трижды сотрудником ГИБДД, я бы не тронул такого парня», — похвастался Романов.

Он также признался, что ему стыдно за свое поведение и он раскаивается.



«Через два месяца я получу водительское удостоверение и стану полноценным и вежливым водителем. И все же я надеюсь на ваше понимание, ведь за руль я сел не от хорошей жизни. Жизнь встала на горло, загнала в неоплатные долги, вот и сел за баранку. Да, мне стыдно, что я нарушил закон, да, я раскаиваюсь, но ведь я не пошел убивать людей возле банков, не пошел отбирать пенсию у бабушек в лифтах, хотя ничто не мешало, а выбрал наиболее безопасный и честный путь заработать денег на обучение, которое в свою очередь позволит мне заработать потом больше», — рассказал он.

Романов заявил, что большой опыт езды на велосипеде помогает ему успешно справляться с экзаменационными билетами в автошколе.

«Глядя на свои результаты и время прохождения билетов, лишний раз убеждаюсь в том, что не важно, ездишь ты с правами или без, главное — знаешь ли ты правила, по которым должен ездить», — уверен блогер.

Как известно Newslab.ru, в настоящее время в отношении оскандалившегося блогера проводится проверка, в скором времени полицейские намерены привлечь его к ответственности. За управление машиной без прав ему грозит до 15 тыс. рублей штрафа.