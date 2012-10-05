Красноярский блогер без прав за месяц натаксовал на учебу в автошколе

Скандальный блогер-велосипедист Роман Романов рассказал, что поступил в автошколу. При этом мужчина признался, что целый месяц работал таксистом, чтобы заработать на первый взнос в образовательное учреждение.

Напомним, Роман Романов в своей группе в социальных сетях регулярно публикует фотографии с мест ДТП и различные разоблачения, за которые в 2015 году серьезно пострадал.

В начале сентября читатель Newslab.ru заметил, что мужчина катается по городу за рулем автомобиля Toyota Hice. При этом из собственных источников редакции стало известно, что прав у мужчины нет. В разговоре с корреспондентом Роман Романов не отрицал, что водить машину он не имеет права, но утверждал, что в городе за рулем его видеть не могли, так как автомобилем пользуется его знакомый аварийный комиссар.

Вчера мужчина признался, что все-таки нарушал правила.

«После моих многочисленных и безуспешных попыток накопить на автошколу, спустя десять лет, я наконец-то плюнул на все, и поехал подрабатывать таксистом. За месяц работы в такси, перевез десятки довольных клиентов и заработал денег не только на замену масла в АКПП и двигателе автомобиля, но и на первоначальный взнос за изучение теории в автошколе. И вот, когда мне оставалось заработать всего лишь16200 на практическое вождение, у меня в подписчиках появился злобный хейтер, который прочитав мой бортовой журнал и узнав что мы пригнали машину из Читы, начал меня пугать заявлениями в ГИБДД», — рассказал Роман Романов.

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Мужчина понадеялся, что сможет успокоить недовольного его поведением человека, если удалит свои рассказы о путешествии. Но этого не произошло. По словам блогера, его машину несколько раз останавливали для проверок «и устроили на нее целую охоту».

Доброжелатели поддержали мужчину заметив, что «лучше бы человек, написавший заявление в ГИБДД, занялся поисками тех, кто права имеет, но правила нарушает». Один из них даже помог Роману Романову деньгами — перечислил недостающие 16 тыс. рублей.