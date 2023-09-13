Инструкторы красноярских автошкол учат ездить с нарушениями

В Красноярске более 20 инструкторов автошкол привлечены к ответственности за несоблюдение ПДД. В рамках оперативно-профилактического рейда «Учебный автомобиль» сотрудники ГИБДД патрулируют улицы города и проверяют соблюдение инструкторами правил дорожного движения.

Стражи порядка уже проверили около 50 автомобилей, на которых проходят обучение курсанты автошкол, и выявили более 20 фактов несоблюдения правил. Чаще всего инструкторы не пристегивают ремень безопасности, также встречаются автомобили без страховки. Один из инструкторов учил курсанта ездить на машине с тонированными стеклами.

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На всех сотрудников автошкол, которые нарушали правила дорожного движения, составлены административные протоколы, они заплатят штрафы.

В дорожной полиции отмечают, что на инструкторе лежит двойная ответственность: не просто обучить курсанта вождению, но и привить водительскую этику.

Добавим, операция «Учебный автомобиль» продлится в Красноярске до 18 сентября.