В Красноярске детям и взрослым покажут лучшие спектакли-сказки со всей России

Этой осенью в Красноярске во второй раз пройдет фестиваль юного зрителя «Язык мира» — ежегодный проект Красноярского ТЮЗа, представляющий лучшие образцы современного искусства, адресованного детям.

Тема нынешнего фестиваля — сказки во всём их многообразии: старинные и современные, отечественные и зарубежные, народные и авторские. Разных видов и жанров — драматические, кукольные, музыкальные.

В афишу II фестиваля юного зрителя «Язык мира» вошли следующие спектакли-сказки: «Далеко-далеко» по произведениям Г.- Х.Андерсена и братьев Гримм Санкт-Петербургского Большого театра кукол (БТК), «Русалочка» Г.-Х. Андерсена (Екатеринбургский ТЮЗ), «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери (Московский губернский театр), «Сказка о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина (Томский театр куклы и актера «Скоморох»). Показы фестивальных спектаклей будут проходить в ТЮЗе, а также на сценических площадках Краевой филармонии и Красноярского театра оперы и балета.

Еще одна важная часть фестивальной программы — традиционная Лаборатория актуальной драматургии и режиссуры. В этом году она называется «Сказочная ВЕШАЛКА». Режиссеры Анна Иванова-Брашинская (Санкт-Петербург), Ирина Ткаченко (Пермь), Елизавета Бондарь (Москва) и Дмитрий Аркиш (Молдова) вместе с артистами Красноярского ТЮЗа в течение пяти дней создадут эскизы детских спектаклей. Постановки будут в разных жанрах, но все они так или иначе связаны с темой сказок. Показ и обсуждение эскизов Лаборатории «Сказочная ВЕШАЛКА» состоятся 12 и 13 октября.

Параллельная программа «Языка мира» посвящена литературе и экранным искусствам. Зрителей ждут читки пьес и творческие встречи. В киноафишу фестиваля вошли премьерные показы художественных и анимационных фильмов, знакомство с их создателями и другие увлекательные события на дружественных площадках Дома кино и Детского кинотеатра «Мечта».

II фестиваль юного зрителя «Язык мира» проходит при поддержке Министерства культуры Красноярского края. Генеральный партнер — Фонд Михаила Прохорова.

«Искусство — это диалог автора и зрителя, их совместное творчество. Поэтому обязательной составляющей „Языка мира“ будут обсуждения фильмов, спектаклей, эскизов театральной лаборатории, а также круглый стол, посвященный развивающему досугу и современному искусству для детей», — рассказали в пресс-службе Красноярского ТЮЗа.

Фестиваль «Язык мира» пройдет в Красноярске с 6 по 16 октября. Подробную программу можно посмотреть здесь. Билеты на спектакли в ТЮЗе уже в продаже.