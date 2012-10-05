Красноярцев пригласили на «трогательную» выставку, посвященную Фаине Раневской

На прошлой неделе в краевом центре начала работу выставка «У меня хватило ума глупо прожить жизнь», посвященная народной артистке СССР Фаине Раневской. В музее художника Ряузова представлены уникальные архивные фотографии, рукописи, телеграммы и киноплакаты.

Как пояснила директор музея Мария Русакова, ключевой частью экспозиции стали более 70 портретов людей, много значивших в жизни актрисы. Здесь представлены те люди, которые Раневская называла своими кумирами и учителями, а также друзья, знакомые и коллеги актрисы: Александр Пушкин, Антон Чехов, Лев Толстой, Константин Станиславский, балерина Екатерина Гельцер, актёры Василий Качалов и Павла Вульф, режиссёры Михаил Ромм и Сергей Эйзенштейн, Анна Ахматова, Максимилиан Волошин, Борис Пастернак, Любовь Орлова, Ростислав Плятт, Ия Саввина, Аркадий Райкин, Анатолий Эфрос, Юрий Завадский, Ольга Берггольц и многие другие.

«Портреты можно и нужно трогать, вращая вокруг оси, чтобы на обороте каждого фотоснимка прочесть слова, посвященные этому человеку, написанные рукой Раневской. К примеру, на портрете Ахматовой весной 1966 года Фаина Георгиевна записала: «Умерла Анна Ахматова, горюю, мы дружили. Анна Андреевна говорила мне: „Madame, Вам 11 лет и никогда не будет 12“», — рассказала Мария Русакова.

Поклонникам цитат и анекдотов Фаины Раневской будет интересно увидеть их такими, какими она сама записала из — от руки, без купюр и редакторских правок.