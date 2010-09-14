Красноярцы смогут пообщаться с вдовой знаменитого писателя Дмитрия Пригова

В Красноярск прилетела Надежда Бурова — вдова известного московского поэта, художника и скульптора Дмитрия Пригова, по произведениям которого в нашем городе пройдет мировая премьера спектакля-концерта «Я. ДРУГОЙ. ТАКОЙ. СТРАНЫ».

Фигура Дмитрия Пригова (1940-2007 гг.) — одного из основоположников московского концептуализма, стала центральной в новой русской литературе, которая сложилась в андеграунде 70-80-х годов. Надежда Георгиевна Бурова сейчас живет в Лондоне, часто бывает в Москве, где только что прошла «Неделя Дмитрия Пригова», фестиваля, приуроченного к 10-летию со дня смерти легендарного концептуалиста.

У красноярцев есть уникальная возможность послушать человека, который очень близко знал Дмитрия Пригова, поговорить о творчестве и личности этого незаурядного, знакового для русской литературы художника.

В рамках проекта Красноярского драматического театра им. А. С. Пушкина «ДНК — Резиденция» 17 сентября в 15:00 там пройдет круглый стол «Оставь свои недоумения», посвященный Дмитрию Пригову. В разговоре о современном искусстве, о путях развития этого направления в литературе примут участие знатоки творчества писателя, литературные и театральные критики, читатели и зрители, интересующиеся творчеством художника, ставшего одним из важнейших литераторов и летописцев советской эпохи.

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Участники встречи: режиссер спектакля «Я. ДРУГОЙ. ТАКОЙ. СТРАНЫ» Дмитрий Егоров; главный режиссер театра им. А. С. Пушкина Олег Рыбкин; доктор филологических наук профессор КГПУ Наталья Ковтун; кандидат филологических наук, преподаватель КГПУ Александр Горбенко; театральный критик, театровед, кандидат искусствоведения, профессор, главный редактор журнала «Петербургский театральный журнал» Марина Дмитриевская; художник Василий Слонов; члены творческого объединения «Литэлита».

Принять участие в круглом столе может любой желающий — необходимо отправить заявку на почту Pressdrama@yandex.ru, в которой указать ФИО, контактный телефон и, желательно, описать свой интерес к посещению мероприятия, так как количество мест ограничено.

Отметим, премьера концерта «Я. ДРУГОЙ. ТАКОЙ. СТРАНЫ» состоится 15 и 16 сентября в Красноярском драматическом театре им. А. С. Пушкина.