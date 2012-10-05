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Пьяный водитель чуть не погубил бойцов Росгвардии
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Пьяный водитель чуть не погубил бойцов Росгвардии

13 сентября 10:10
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В Красноярске произошли две серьезные аварии. Ночью на проспекте Свободный в районе дома № 31произошло ДТП, в котором столкнулись автомобили Honda Saber и Honda Accord. Как рассказали в ГИБДД, водитель за рулем Honda Saber двигался в сторону улицы Маерчака и в районе остановки «Красномосковская» столкнулся с автомобилем Honda Accord. От удара Honda Accord наехала на бетонный блок, но повреждений не получила.

В Красноярске на проспекте Свободный произошло ДТП
Фото: vk.com/kraschp
Столкнулись два автомобиля Honda
Фото: vk.com/kraschp
В результате аварии пострадали два молодых парня
Фото: vk.com/kraschp

В результате ДТП пострадали пассажиры второй машины, участвовавшей в ДТП: молодые люди 20 и 22 лет получили травмы. Сотрудники полка ДПС устанавливают обстоятельства случившегося.

Вторая серьезная авария произошла на Северном шоссе. Как сообщили очевидцы, водитель за рулем Hyundai Solaris врезался в автомобиль Lada Granta, в котором находились сотрудники Росгвардии.

Авария на Северном шоссе
Фото: vk.com/kraschp
3 сотрудника Росгвардии получили травмы
Фото: vk.com/kraschp
Водитель Hyundai Solaris был пьян
Фото: vk.com/kraschp

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Как рассказали в пресс-службе силового ведомства, в момент столкновения бойцы находились на маршруте патрулирования. Три сотрудника получили серьезные травмы, их пришлось госпитализировать. Установлено, что водитель Hyundai Solaris был в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства аварии будут установлены в ходе проверки.

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