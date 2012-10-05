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В Красноярске из-за выезда на встречку пострадали 3 человека
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В Красноярске из-за выезда на встречку пострадали 3 человека

14 сентября 10:24
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Накануне в Красноярске случились две аварии, которые произошли из-за выехавших на встречную полосу водителей. Ночью на улице Дубровинского 112/2 столкнулись два автомобиля. Как рассказали в ГИБДД, 23-летний парень за рулем Lada Priora выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Toyota под управлением 40-летнего мужчины.

На улице Дубровинского столкнулись два автомобиля
Фото: vk.com/kraschp
23-летний водитель выехал на встречку
Фото: vk.com/kraschp
Молодого водителя госпитализировали
Фото: vk.com/kraschp

В результате столкновения травмы получили водитель и пассажир Lada, водителя госпитализировали. Во втором автомобиле никто не пострадал. В ГИБДД добавили, что оба водителя были трезвыми.

Вторая авария произошла в Солнечном, на улице 60 лет образования СССР. В ГИБДД сообщили, что 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Toyota Corolla.

В Солнечном пьяный водитель выехал на встречку
Фото: vk.com/kraschp
В результате аварии травмы получил водитель Toyota Corona Premio
Фото: vk.com/kraschp

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Пьяный водитель выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Toyota Corona Premio. За рулем второго автомобиля был 23-летний молодой человек, который в результате ДТП получил травмы.

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства происшествия.

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